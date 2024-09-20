KKTC'de asgari ücrete yüzde 20 zam yapıldı

20 Eylül 2024 00:17 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 00:19

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücrete üçüncü kez zam yapıldı. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması komisyonda oy birliğiyle kabul edildi. İşte zam sonrası yeni maaşlar...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), asgari ücrete yeniden zam yaptı. Eylül ayından itibaren maaşlara yüzde 20 zam yapılması kararlaştırıldı.

YENİ ASGARİ ÜCRET​ 35 BİN 188 LİRA

KKTC​ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkede 1 Eylül'den itibaren asgarî ücretin yüzde 20 artırıldığını açıkladı. Böylece net asgari ücret 35 bin 180 TL, brüt asgari ücret ise 40 bin 436 TL olarak belirlendi.

BİR YILDA ÜÇÜNCÜ ZAM

KKTC'de asgari ücret yılda iki kez enflasyon​ oranında artırılırken, bu yıla özgü olmak üzere 3 kez belirlendi.

Yılbaşında 16 bin lira olan asgari ücret, mayıs ayındaki zamla 29 bin liraya yükseltilmişti.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Bakan Sadık Gardiyanoğlu, 2024 yılının son asgari ücretinin Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından oy birliğiyle belirlendiğini duyurdu. Toplantıya dair çıkan spekülatif iddialara da değinen Bakan Gardiyanoğlu, "Asgari ücret masası devrildi, komisyon kapandı gibi haberler dolaşıyor, bunları tebessümle izliyoruz. Doğru haberleri aktaran basın mensuplarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tarafların karara 10 gün içinde itiraz edebileceğini anımsatan Bakan Gardiyanoğlu, "Eğer itiraz gelirse komisyon 10 gün sonra tek oturumda itirazı görüşmek üzere tekrar toplanacak" diye konuştu. Gardiyanoğlu ayrıca, verilen zam oranının kamu çalışanlarına uygulanan artış oranıyla tamamen uyumlu olduğunu da belirtti.