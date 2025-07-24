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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Klima fiyatları uçtu, vantilatörler tükendi: Sıcak hava piyasayı da kavurdu

Kavurucu sıcakların etkisini artırmasıyla birlikte klima satışlarında geçen yıla göre yüzde 60’lık bir artış yaşandı. Yoğun talebe yetişemeyen servisler, montaj işlemleri için haftalar sonrasına gün verirken, bazı firmalar ise hızlı kurulum için ek ücret talep ediyor. Klima fiyatlarında yüzde 70’e varan zamlar görülürken, klima alamayan vatandaşlar çözüm olarak vantilatöre yöneliyor.

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 09:45

Türkiye genelinde etkisini artıran kavurucu sıcaklar, ve satışlarında patlamaya neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre geçtiğimiz hafta termometreler İstanbul’da 39, Ankara’da 42, İzmir’de ise 44 dereceyi gösterdi. Artan sıcaklıklarla birlikte vatandaşlar serinleme arayışıyla klima satış noktalarına yöneldi. Türkiye gazetesi’nin haberine göre, temmuz ayında klima satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında arttı.

Klima fiyatları uçtu, vantilatörler tükendi: Sıcak hava piyasayı da kavurdu

SERVİSLERDE YOĞUNLUK, TÜKETİCİDE TEPKİ

Talepteki bu ani yükseliş, klima montaj servislerinde büyük bir yığılmaya neden oldu. Birçok marka kurulum için 7 ila 10 gün sonrasına randevu verirken, bazı bölgelerde bekleme süresi 15 günü buldu. Sosyal medyada gecikmelere yönelik eleştiriler artarken, ücretsiz olması gereken montaj hizmetleri için ek ücret talep eden bazı servisler de tüketicilerin tepkisini çekti. Tüketici dernekleri, firmaların artan satışa rağmen servis ağlarını yeterince güçlendirmemesinin en büyük sorun olduğunu belirtti. Vatandaşlara ALO 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden şikâyetlerini bildirebilecekleri hatırlatıldı.

Klima fiyatları uçtu, vantilatörler tükendi: Sıcak hava piyasayı da kavurdu

FİYATLAR CEP YAKIYOR

Artan döviz kuru, lojistik maliyetleri ve yedek parça giderleri, klima fiyatlarına da ciddi oranda yansıdı. Geçtiğimiz yıl ortalama 9 bin liraya satılan orta segment klimalar bu yıl 15 bin liradan başlarken, daha geniş alanlar için tercih edilen modellerin fiyatı 60 bin liraya kadar ulaşıyor. Uzmanlar, montaj işlemlerinin mutlaka yetkili servis tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde cihazın kullanım ömrünün kısalabileceği, hatta yangın gibi risklerle karşılaşılabileceği ifade ediliyor.

Klima fiyatları uçtu, vantilatörler tükendi: Sıcak hava piyasayı da kavurdu

KLİMA ALTERNATİFİ: VANTİLATÖRLER

Klima alamayan ya da servis beklemek istemeyen vatandaşlar ise çözümü vantilatörde buldu. Son haftalarda mağazalarda vantilatör rafları hızla boşalırken, bazı şehirlerde günlük satışlar 100 adedin üzerine çıktı. Vatandaşlar, daha ekonomik ve pratik bir seçenek olarak vantilatörlere yönelerek serinlemeye çalışıyor.

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ETİKETLER
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#vantilatör
#Ekonomi
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