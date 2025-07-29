Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Klimayı kapatmadan elektrik faturasını düşürmenin püf noktası

Türkiye'de sıcaklık rekorları kırılırken, vatandaş klimalı ortamlardan çıkmak istemiyor. Birçok haneden sezon içerisinde klima başvurusu geliyor. Ancak klimayı kapatmadan çalıştırmak isteyenler yüksek elektrik faturalarından muzdarip. Bir marka, yaz aylarında yüksek klima kullanımına bağlı olarak artan elektrik faturalarını düşürerek tasarruf sağlayacak ipuçlarını paylaştı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Klimayı kapatmadan elektrik faturasını düşürmenin püf noktası
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 12:08

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kullanımı yoğunlaşırken, bu süreçte elektrik tüketimini azaltmak için doğru cihaz seçimi, düzenli bakım ve bilinçli kullanım önem taşıyor. Daikin uzmanlarına göre, tasarruf daha klima alırken başlıyor ve alınacak cihazın " A++" ve üstü yani yüksek bir cihaz olması dikkat edilecek ilk nokta olarak öne çıkıyor.

Klimayı kapatmadan elektrik faturasını düşürmenin püf noktası

ODANIN FİZİKSEL ÖZELLİKLER ÖNEMLİ

Devamında ise odanın büyüklüğüne, tavan yüksekliğine, pencere sayısına ve güneş alma durumuna göre doğru klima kapasitesini seçmek geliyor. Gereğinden küçük kapasiteli bir klima, ortamı soğutamadığı gibi büyük kapasiteli bir klima da sık sık açılıp kapanarak hem enerji tüketimini artırıyor hem de cihaz ömrünü kısaltıyor.

Klimayı kapatmadan elektrik faturasını düşürmenin püf noktası

İç ve dış ünitelerin yılda en az bir kez profesyonel servis tarafından bakımının yapılması da klimanın performansı ve elektrik faturaları için büyük önem taşıyor. Bu bakımlar sırasında filtreler, evaporatör ve kondenser serpantinleri de temizleneceği için klimanın verimi yükselirken kötü kokuların oluşması da önlenmiş oluyor.

Klimayı kapatmadan elektrik faturasını düşürmenin püf noktası

Klimaların hava filtrelerinin belirli aralıklarla temizlenmesi de en az bakım kadar önem arz ediyor. Tozlu filtreler hava akışını engellediği için cihazın fazla çalışmasına sebep olurken, elektrik tüketimini de yüzde 5 ila 15 artırabiliyor.

Klimayı kapatmadan elektrik faturasını düşürmenin püf noktası

YAZ AYLARINDA EN İDEAL DERECELER

Yaz aylarındaki en iyi klima ayarının 24-26 derece olduğuna işaret eden uzmanlar, aşırı düşük sıcaklık ayarının klima kompresörüne zarar verebileceği ve enerji tüketimini artıracağının altını çiziyor.

Klimayı kapatmadan elektrik faturasını düşürmenin püf noktası

Klima çalışırken içerideki serinliği önleyecek faktörlerden de kaçınmak gerekiyor. Güneş ışığının doğrudan içeri girmesini engellemek, klima çalışırken pencereleri ve kapıları açmamak gibi dikkat edilecek konular, hem faturaya hem de konfora direkt etki ediyor.

Klimayı kapatmadan elektrik faturasını düşürmenin püf noktası

Tasarruf amacıyla klimayı kısa aralıklarla açıp kapatmak tam tersi bir sonuç verirken, cihaz her açılışında daha çok enerji harcıyor. Uzmanlar ayrıca uzun süreli kullanımlarda "Econo Mode", "Energy Saving Mode" gibi enerji tasarruf modlarını kullanmayı öneriyor.

ORTAMIN NEM ORANI KALİTEYİ ETKİLİYOR

Ortamın nem oranı kaliteli bir iç ortam havası açısından da büyük önem taşıyor. Bununla beraber bazı klima modellerinde bulunan nem alma modu, havayı aşırı soğutmadan nem oranını düşürüyor.

Klimayı kapatmadan elektrik faturasını düşürmenin püf noktası

İç ortamda en uygun nem oranı yüzde 40 ila 60 olarak kabul görüyor. Çok yüksek olmayan sıcaklıklarda, soğutma yerine nem alma modunu kullanmak daha tasarruflu bir çözüm olarak öneriliyor. Son olarak iyi bir cephe yalıtımının önemine dikkati çeken uzmanlar, bu sayede klimanın ısıtma ya da soğutma yükünün yüzde 20 ila 30 oranında azalacağına işaret ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın almak için son tarihi verdi! İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarı
Popüler markalar, cazip fiyatlar, büyük dolandırıcılık: Bakanlık uyardı
ETİKETLER
#klima
#enerji verimliliği
#enerji tasarrufu
#Hava Filtresi
#Klima Bakımı
#İç Ortam
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.