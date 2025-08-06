KOBİ'ler kırılgan: 6 ayda 2 bine yakın firma konkordatoya başvurdu

Yılın ilk 6 ayında ise geçici mühlet kararı verilen firma sayısı geçen yıla göre yüzde 108 artarak bin 259'a çıkarken, kesin mühlet kararı da yüzde 236 artışla 822'ye ulaştı. Konkordato talebi reddedilen şirket sayısı da yüzde 95 artarak 333'e, iflasına karar verilen şirket sayısı da yüzde 101 artışla 553'e ulaştı. En fazla konkordato ilan eden şirketlerin tekstil, inşaat ve mobilya sektöründe olduğu görüldü.

SÜRDÜRÜLEMEZ BİR MALİ YAPI

Konkordato taleplerindeki artışın tekstil sektöründeki maliyet baskısı ve finansman sıkıntısına işaret ettiğini belirten İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, üreticilerin sürdürülemez bir mali yapı ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Fason üretim yapan finansal yapısı ve öz sermayeleri güçlü olmayan firmaların daha kırılgan durumda olduğuna işaret eden Öksüz, asgari ücretin işverene maliyetinin enflasyon ve kurdaki değişim oranlarının çok üzerinde olduğunu, bu durumun da gerçek maliyet baskısını daha da artırdığının altını çizdi. Konkordato ilanlarındaki artışların tüm sektörel ekosistemin geleceğini tehdit ettiğini, tekstil sektörünün istihdam ve ihracat bakımından ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğuna dikkat çeken Öksüz, konkordato kararının tedarikçiden yan sanayiye, fason üreticiden lojistiğe kadar çok sayıda şirketi etkilediğini söyledi.

İFLAS ZİNCİRİNE GİDİLİYOR

Mevcut ekonomik koşullarda KOBİ’ler gibi büyük firmaların da korunması gerektiğini söyleyen Öksüz ayrıca, destekten yararlanma koşulunun fiili istihdam sayısına göre belirlenmesini önerdi. İhracatçılara özel finansman modelleri ve enerji maliyetlerini dengeleyici destek paketleri sunulmasının önemine dikkat çeken İTHİB Başkanı, konkordato sisteminde bankaların korunduğunu alacaklıların mağdur edildiğini ifade ederek özel sektör alacaklarının da güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. Aksi halde, zincirleme iflasların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

KOBİ'LER DAHA KIRILGAN

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Erkan Özkan da ekonomik koşulların özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri zorladığını, konkordato başvurularında gözle görülür bir artışa yol açtığını söyledi.

Sürecin doğrudan üretimi etkilediğini, tedarik zinciri ve istihdam üzerinde de olumsuz etkiler yarattığını belirten Özkan, "Birçok firma üretim kapasitesini düşürmek ya da faaliyetlerini geçici olarak askıya almak zorunda kaldı. Bu tablo çalışanların da ekonomik belirsizlikle karşı karşıya kalmasına neden oldu" dedi.

Ekonomi dar boğazdan KOBİ'ler kadar büyük firmaların da etkilendiğini ifade eden Özkan, KOBİ'lerin krizlere karşı daha kırılgan bir yapıda olduğunu sermaye yetersizliğinin, düşük finansal esneklik ve sınırlı dış pazar tecrübesinin de bunu beslediğini söyledi.

Ölçek ekonomisine ulaşamayan küçük işletmelerin rekabet gücüne ve dijitalleşme ile verimliliğe kaynak ayıramadıklarına dikkat çeken Özkan, özellikle kurumsallaşma, dijital dönüşüm, yeni pazarlara erişim gibi alanlarda firmalara yönelik eğitim ve mentorluk faaliyetlerini artırdıklarını söyledi.

KONKORDATO SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Öte yandan iflasın eşiğindeki firmalara yasal koruma ve borç yapılandırma imkânı sağlayan konkordato süreci işletmeler için bazen can simidi olabiliyor. Bu süreçte mahkeme şirketin toparlanması ve alacaklıların kapıya dayanmaması için ilk etapta firmaya 3+2 aylık geçici mühlet veriyor. Uygun bulunursa işletmeye 1 yıllık kesin mühlet de tanınabiliyor. Bu süreçte konkordato komiseri görevlendiriliyor ve firma mali olarak denetleniyor.