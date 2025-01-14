KOBİ'lere iki yeni destek! Ayrıntılar belli oldu: 50 milyon liraya kadar kredi fırsatı

14 Ocak 2025 12:19 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 12:35

KOSGEB, işletmelere yönelik iki yeni destek paketini duyurdu. Bu programlarla işletmelere 50 milyon liraya kadar finansman desteği sunulacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), işletmelere yönelik iki yeni destek programını duyurdu. Küresel Rekabetçilik Destek Programı ve Kapasite Geliştirme Destek Programı adı altında sunulan bu desteklerle, KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaştırılarak rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

KÜRESEL REKABETÇİLİK DESTEK PROGRAMI

Program kapsamında, hızlı büyüyen, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren, son üç yılda ihracat ve AR-GE harcamalarını istikrarlı şekilde artıran işletmeler desteklenecek. İşletme başına kredi alt limiti 5 milyon TL, üst limiti ise 50 milyon TL olarak belirlendi. Krediler 36 ay vadeli olacak. Programın dikkat çeken bir diğer özelliği ise başvurular için herhangi bir süre sınırının bulunmaması.

KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

İmalat​, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde yer alan işletmelerin faydalanabileceği bu programda, kredi alt limiti 1 milyon TL, üst limiti ise 20 milyon TL olarak açıklandı. Kredilerin vadesi de 36 ay ile sınırlandırıldı.

Program kapsamında, işletmelerin makine-teçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı giderleri ve işletme sermayesi için finansal kuruluşlardan kullandıkları kredilerin faiz veya kâr payı giderleri, KOSGEB​ tarafından geri ödemesiz şekilde desteklenecek. Bu destekten işletmeler sadece bir kez faydalanabilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ VE KOŞULLAR

Kapasite Geliştirme Destek Programı’na başvurular 28 Şubat 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Küresel Rekabetçilik Destek Programı’nda ise başvuru için herhangi bir zaman sınırlaması bulunmuyor. Her iki destek programı da işletmelerin büyüme, teknoloji geliştirme ve rekabet gücünü artırma konularında önemli bir kaynak sunmayı amaçlıyor. Başvuru koşulları ve detaylar için KOSGEB'in resmi web sitesi ziyaret edilebilir.