KOBİ’lere milyarlarca liralık destek! KOSGEB’den 3 yeni program: İşletmelere can suyu olacak

KOSGEB, bu yıl KOBİ’lerin büyümesini hızlandıracak üç yeni destek programını hayata geçiriyor. Kapasite geliştirme, küresel rekabet gücünü artırma ve istihdamı koruma odaklı teşviklerle işletmelere milyarlarca lira kaynak sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik önemli teşvik programlarını hayata geçiriyor. KOSGEB tarafından yürütülecek olan üç yeni destek programı ile işletmelere milyarlarca lira finansman sağlanacak. Bu kapsamda Kapasite Geliştirme Destek Programı, Küresel Rekabetçilik Destek Programı ve İstihdamı Koruma Destek Programı devreye alınacak. Peki, bu programlar hangi fırsatları sunuyor? İşletmeler nasıl başvurabilir? İşte detaylar...

KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

ilk olarak 2024 yılında uygulamaya konulan Kapasite Geliştirme Destek Programı, 2025 yılında üç dönem halinde başvurulara açık olacak. Program kapsamında yıllık toplam 20 milyar TL'lik kredi hacmi oluşturulması hedefleniyor. İşletme başına kredi üst limiti 20 milyon TL olarak belirlenirken, kullanılan kredinin faiz ve kâr payı giderleri geri ödemesiz şekilde desteklenecek.

BU DESTEKTEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Bu program, işletmelerin ölçek büyütme yatırımlarını destekleyerek üretim, pazarlama, insan kaynağı ve belgelendirme gibi geniş bir alanda ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilgi hizmetleri ve bilimsel araştırma gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşletmenin limited veya anonim şirket statüsünde olması,

Küçük veya orta ölçekli olması,

Hızlı büyüyen işletme statüsüne sahip olması,

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin Sanayi Sicil Belgesi'ne sahip olması,

Başvuru öncesinde YODA yaptırmış olması.

Ek olarak, KOSGEB ve TÜBİTAK destekli Ar-Ge/Ür-Ge projelerini başarıyla tamamlamış işletmeler, Ar-Ge merkezleri olan işletmeler ve Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesine sahip firmalar da bu destekten faydalanabilecek. Şimdiye kadar programa 1.700 işletme başvuruda bulundu.

KÜRESEL REKABETÇİLİK DESTEK PROGRAMI

KOBİ'leri uluslararası pazarda güçlendirmeyi hedefleyen Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nın başvuruları sürekli açık olacak. Program kapsamında yıllık 2 milyar TL'lik kredi hacmi oluşturulacak ve işletme başına kredi üst limiti 50 milyon TL olarak belirlendi. Bu program kapsamında KOBİ'ler 36 ay vadeli kredilerde geri ödemesiz faiz ve kâr payı desteğinden yararlanabilecek.

BU PROGRAMA KİMLER BAŞVURABİLİR?

KOSGEB veri tabanında kayıtlı işletmeler,

Hızlı büyüyen ve orta-yüksek veya yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren firmalar,

İhracatını her yıl artıran ve Ar-Ge yatırımlarını yükselten işletmeler,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncelikli ürün listesinde yer alan firmalar.

Şu ana kadar programa sadece 10 başvuru yapıldı.



İSTİHDAMI KORUMA DESTEK PROGRAMI

İş gücünün korunmasını amaçlayan bu destek program için başvurular 31 Ocak - 31 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Program kapsamında istihdam koruma şartını sağlayan işletmelere çalışan başına aylık 2.500 TL geri ödemesiz destek sunulacak. Bu destek, işletmelerin vergi dairesi ve SGK prim borçları ile mahsuplaşarak uygulanacak.

MAKSİMUM DESTEK TUTARI

İşletme başına sağlanacak destek tutarı en fazla 7 milyon 470 bin TL olacak. Performans desteği tamamen geri ödemesiz olarak verilecek. Bu programdan faydalanabilmek için işletmelerin 2024 yılının son üç ayındaki aylık istihdam ortalamasını 2025 boyunca koruması gerekiyor.



KİMLER YARARLANABİLİR?

Bu destekten özellikle tekstil, giyim, deri ve ilgili ürünler imalatı ile mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecek. Programa şu ana kadar 10.000 işletme başvuruda bulundu.

KOSGEB’DEN 1.3 MİLYON İŞLETMEYE 53.2 MİLYAR TL DESTEK

KOSGEB, 1990’dan 2002 yılına kadar 4.071 işletmeye toplam 14.5 milyon TL (enflasyon düzeltmesi ile 1.78 milyar TL) destek sağladı. 2003’ten Ocak 2025’e kadar ise 1 milyon 350 bin 676 işletmeye toplam 53.2 milyar TL (deflatörlü 267.5 milyar TL) ödeme gerçekleştirdi.