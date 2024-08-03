KOBİ'lere tam destek! Finansmana erişimde milyarlarca liralık Hazine kefaleti

03 Ağustos 2024 12:58 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 13:17

Akaryakıt şirketleri için karar Resmi Gazete'de! Benzin ve motorin için tarife değişti

Akaryakıt şirketleri için karar Resmi Gazete'de! Benzin ve motorin için tarife değişti

Finansmana erişim imkanlarının artırılması amacıyla Hazine firmalara kefalet sistemiyle destek sağlıyor. Sistemin faaliyete geçtiği 2009 yılından bugüne kadar kullandırılan kredi miktarı 913 milyar 577 milyon 887 bin liraya ulaştı.

KEFARET BEDELİ BELLİ OLDU

Bu sistemle kullandırılan kefalet ise 766 milyar 432 milyon 466 bin lira olurken, kefalet risk bakiyesi ise 219 milyar 948 milyon 648 bin lira olarak hesaplandı. İşletmelerin kullandıkları ticari kredi tutarı 871 milyar 937 milyon 209 bin lirayı buldu.

Bu kredilere yönelik kefalet tutarı 732 milyar 936 milyon 428 bin lira olarak hesaplandı. Rİsk bakiyesi ise 219 milyar 934 milyon 92 bin lira.

İşletme kredileri Ticari krediler türlerine göre incelendiğinde en yüksek payı 649 milyar 667 milyon 388 bin lirayla aldı. Bunu 66 milyar 669 milyon 96 bin lirayla yatırım kredileri, 16 milyar 599 milyon 943 bin lirayla gayri nakdi krediler takip etti. Sayı bazında bakıldığında 1 milyon 376 bin 668 ticari kredi kullandırıldı.

İMALAT SANAYİSİ EN YÜKSEK PAYA SAHİP

Ticari kredilere sağlanan kefalet tutarı sektörel anlamda incelendiğinde kefalet tutarı içinde 303 milyar 253 milyon lira ve yüzde 41,38 ile en yüksek payı imalat sanayi aldı.

Bunu, 245 milyar 268 milyon lira ve yüzde 33,46 payla toptan ve perakende ticaret, motorlu araç servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 70 milyar 782 milyon lira ve yüzde 9,66 payla inşaat, 28 milyar 417 milyon lira ve yüzde 3,88 payla taşımacılık, depolama ve haberleşme izledi.

KOBİ'LERE TAM DESTEK

Bu arada, söz konusu dönemde KOBİ'lere 483 milyar 380 milyon 660 bin lira, KOBİ dışı işletmelere de 120 milyar 501 milyon 616 bin lira kefalet imkanı sağlandı.