Koç ailesi 160 milyon dolara satın alıyor: 2073 yılına kadar..

Koç Holding’in Kamuya Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, yüzde 75'ine sahip olduğu Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. aracılığıyla iki marina ve bağlı otellerin işletim haklarını devralmak için resmi adım atıldı.

HEM MARİNA HEM OTELLER KOÇ’A GEÇİYOR

Anlaşmaya göre; Göcek Village Port Marina'nın kullanım haklarını elinde bulunduran MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile Göcek Exclusive Port Marina'nın haklarına sahip RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.’nin (RAM) yüzde 50’şer hissesi alınacak. Bu iki şirketin ortak işletmecisi konumundaki Beta Marina’nın tüm hisseleri de Yıldız Holding’den devralınacak.

2073’E KADAR DENİZ KULLANIM HAKKI

Her iki marina için kara alanı kullanım izni 2033 yılı sonuna kadar geçerli. Deniz alanlarının kullanım hakkıysa 2073 yılına kadar devam edecek. Böylece Koç Holding, uzun vadeli bir işletim süresiyle Göcek’te önemli bir turizm yatırımı yapmış olacak.

Ayrıca, bu anlaşmayla birlikte marinaların bulunduğu alanlardaki otel varlıkları da Koç Holding’in kontrolüne geçecek. İşletme haklarının devriyle birlikte bölgedeki lüks turizm operasyonlarında önemli bir büyüme hedefleniyor.

BEDEL: 160 MİLYON DOLAR

Anlaşma kapsamında Koç Holding’in ödeyeceği toplam tutar 160 milyon dolar olacak. Bu bedel, işlemin tamamlandığı tarihteki net borç ve işletme sermayesi gibi unsurlara göre güncellenecek.

Ancak işlemin hayata geçmesi için birkaç resmi onay bekleniyor. Rekabet Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması şart. Ayrıca, otellerin işletme sözleşmelerinin belirlenen tarihlerde feshedilmesi gibi bazı kapanış şartları da bulunuyor.

Eğer Rekabet Kurulu onayı 15 Aralık 2025’e kadar alınamazsa, tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı olacak. Diğer şartların yerine getirilmemesi durumundaysa Tek-Art, sözleşmeden tek taraflı olarak çekilebilecek.