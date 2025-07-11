Koç Holding'ten dev hamle! Kripto para platformu kuruyor

Yapı Kredi, iştiraki Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin kripto para alım-satım platformu kuruluşu için yapacağı sermaye artırımlarına katılacağını duyurdu.

Bankadan KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Banka Yönetim Kurulu tarafından; sermayesinin tamamı Bankamıza ait olan Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. sahipliğinde, ilgili izinlerin alınması koşuluyla kripto varlık alım satım platformu faaliyetinde bulunmak üzere kurulması öngörülen şirketin sermaye ihtiyacının karşılanması amacıyla; Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin 26 Mart 2026 tarihine kadar yapılacak olan toplam 1.185.000.000 TL tutarına kadar sermaye artırımlarına Bankamızın katılmasına ve gerekli her türlü başvuru ve işlemin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."

Koç Holding’in bu hamlesi, Türkiye'de kripto para sektörünün kurumsal ölçekte giderek daha fazla ilgi gördüğünü gözler önüne serdi.