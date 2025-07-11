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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Koç Holding'ten dev hamle! Kripto para platformu kuruyor

Yapı Kredi'nin iştiraki Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. kripto para alım-satım platformu kurmak için sermaye artırımına gidiyor. Banka, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, kripto varlık alım satım platformu kurma kararı aldıklarını duyurdu.

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Koç Holding'ten dev hamle! Kripto para platformu kuruyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 11:00

Yapı Kredi, iştiraki Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin alım-satım platformu kuruluşu için yapacağı sermaye artırımlarına katılacağını duyurdu.

Koç Holding'ten dev hamle! Kripto para platformu kuruyor

Bankadan KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Banka Yönetim Kurulu tarafından; sermayesinin tamamı Bankamıza ait olan Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. sahipliğinde, ilgili izinlerin alınması koşuluyla kripto varlık alım satım platformu faaliyetinde bulunmak üzere kurulması öngörülen şirketin sermaye ihtiyacının karşılanması amacıyla; Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin 26 Mart 2026 tarihine kadar yapılacak olan toplam 1.185.000.000 TL tutarına kadar sermaye artırımlarına Bankamızın katılmasına ve gerekli her türlü başvuru ve işlemin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."

’in bu hamlesi, Türkiye'de kripto para sektörünün kurumsal ölçekte giderek daha fazla ilgi gördüğünü gözler önüne serdi.

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#Ekonomi
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