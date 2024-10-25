Köfteci Yusuf'tan domuz eti olayı sonrası dikkat çeken adım

25 Ekim 2024 05:44 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 05:50

Köfteci Yusuf, adının domuz eti skandalına karışması sonrası imaj temizleme çalışmalarına başladı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Karaman FK, forma sponsorluğu konusunda Köfteci Yusuf ile anlaştığını duyurdu.

Köfteci Yusuf, adının karıştığı skandalı unutturmak için TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Karaman FK'ya forma sponsoru oldu.

Karaman FK, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla yeni forma sponsorluk anlaşmasını duyurdu. Kulüp, Köfteci Yusuf'a teşekkür ederek, "Hemşehrimiz Yusuf AKKAŞ ve Köfteci Yusuf Ailesine, takımımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.