Kök emekli maaşı 12 bin 500 TL'nin altında olan dikkat! Ocak 2025'te tüm hesaplar değişecek

05 Ekim 2024 12:58 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 13:12

Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenler arasında katsayı farkı ve enflasyonun seyrinden dolayı yüzde 30’luk maaş farkı ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki kök emekli aylığı 12 bin 500 liranın altında olanlar da düşüşten etkilenecek mi? İşte detaylar…

5510 sayılı Kanun’da yer alan güncelleme katsayısı hesaplama yöntemi nedeniyle 2024-2025 yılları arasında emekli maaşları arasında yüzde 30’a yakın fark hesaplanıyor. Geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanlığı konu üzerinde çalışmalar olduğunu ifade etti. Maaşı 12 bin 500’e tamamlanan ancak sistemde maaşı en düşük emekli aylığında az görülenler nasıl etkilenecek?

İKİ YIL ARASINDA BÜYÜK FARK

SSK ve BağKur emeklilerine Ocak ve haziran döneminde toplam yüzde 86,16 zam yapıldı. Ancak enflasyonun 2024 yılsonunda yüzde 40’lı seviyelere gelmesi bekleniyor.

Orta Vadeli Program’daki (OVP) enflasyon ve büyüme hedefleri gerçekleşirse emeklilerin şu an aldıkları maaşlarla Ocak ayı maaşları arasında yüzde 30’u aşan zam görülecek. Aynı şekilde 2024 yılında emekli olanlar 2025 yılını bekleyenler arasında da benzer bir zam farkı oluşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili çalışmaları yapıldığını kaydetti.

EMEKLİ OLMAYANI DA ETKİLİYOR

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, henüz emekli olmaya hak kazanmamış vatandaşların da emekli aylıkları düşecek. Prim gününü 3600’e tamamlamış olanlar e-Devlet’e girerek ne kadar emekli aylığına hak kazandıklarını her ay takip ediyorlar. Bu şekilde emekli aylığı şu an 35 bin lira olarak görülen birinin Ocak 2025’te maaşı 26 bin 500 TL’ye kadar gerileyecek.

Emekli aylıklarına yaşanacak bu fark emekli maaşı düşük olanları da etkileyecek. Sistemde şu an 11 bin 800 olarak görülen emekli aylığı ocak ayında 9 bin liraya kadar gerileyecek.

Vatandaştan gelen bir soruyu ise Kıvanç şu sözlerle açıkladı: Nasıl olsa emekli aylığı 12.500 TL’den daha az olamıyor. Kök aylığım 9 bin liranın altına düşse de yine 12.500 TL aylık alacağım” diyebilirsiniz.

Emekli aylığında 12.500 TL’lik alt sınır uygulaması geçicidir. Esas olan kök aylıktır. Bu yıl emekli olmadığınızda kök aylığınızın düşecek olması bugün için sorun olmayabilir. Ama 12.500 TL olan alt sınır artırılmazsa ileride sadece kök aylığınıza bakılacak. Kaldı ki emekli aylığındaki alt sınır uygulaması, sistemde dengeleri bozduğu gerekçesiyle tartışılıyor.

HÜKÜMET ÇALIŞMA YAPACAK

Öte yandan bu konu üzerine kanun değişikliğine gerek olmayıp yönetmelik ile de düzenleme yapılacağına dair iddialar gündemde. Kanun dışında bir düzenleme yapılması söz konusu olamaz. Kanunda var olan bir kural ancak yine kanunla değiştirilebilir. Yönetmelikle, tebliğle, genelgeyle değişiklik yapılması mümkün değil. Yasal düzenlemenin nasıl olacağını gördükten sonra bu yıl emeklilik dilekçesi verip vermemeye daha sağlıklı karar verebilirsiniz.