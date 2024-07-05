Kök maaş için yeni formül masada! SGK Uzmanından emekli maaş hesabı

05 Temmuz 2024 15:42 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:55

Kök maaşı 10 bin liranın altında olanlar devlet katkısıyla beraber en düşük emekli maaşına denk bir aylık alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan refah payı için çalışma olmadığını ifade ederken emeklilerin alacağı altı aylık enflasyon farkı belli oldu.

Kök maaşlara yapılacak zam ise tartışmalara neden oldu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş TGRT Haber ekranlarından milyonların merak ettiği kök maaş hesabını açıkladı.

KÖK MAAŞ SORUNUMU GÜNDEM OLDU

Taban aylığı olan 10 bin TL’nin altında maaş alan 3,7 milyon emekli hiç zam alamama tehlikesiyle karşı karşıya. 10 bin liranın altında maaş alan emeklilerin aylıklarının taban rakamın altında kalmaması için Hazine’den destek ödemesi yapılıyor. Son olarak ortaya çıkan enflasyon farkının kök aylıkları 8.017 TL'nin altında olanlar çok az zam alacak.

ZAMLI MAAŞ TABLOSUNU YORUMLADI

Karakaş canlı yayında kök maaşlarla ilgili hesaplama yaptı. Karakaş kök maaşı 5 bin 230 TL olan bir kişinin 4 bin 230 TL’lik devlet desteğiyle 10 bin 753 TL’ye çıkacağını ifade etti. Zamlı maaş tablosunu değerlendiren Karakaş şunları kaydetti:

Şu an 10 bin lira alan kişi devletten herhangi bir destek almıyor. Az çalışmış 3600 günle emekli olmuş, özellikle tarım ve Bağ-kurlu’nun maaşı çok düşük 5 bin lira. Bu formülle beraber ne oldu. Herkesin maaşı 12 bin 500 lira olmadı ama 4 milyon kişi enflasyonun altında kalmadı. Şu anda bu formül ağrılıkta.

Maaşı 5 bin 230 TL olan bir kişi 10 bin TL alan kişinin neredeyse 3’te biri kadar prim ödemiş.