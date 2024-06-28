Kök maaşa sıfır zam tehlikesi! Emekli maaş zammına 4 gün kaldı, uzman isim sorunu çözecek formülü açıkladı

28 Haziran 2024 12:52 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 13:28

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Temmuz’da 6 aylık enflasyon farkının açıklamasının ardından SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklisinin Ocak 2025’e kadar alacağı maaş belli olacak. Ancak, 10 bin TL’nin altında maaş alan 3,7 milyon emekli çok az ya da hiç zam alamayacak. Doç. Dr. Okan Güray Bülbül konunun tüm detaylarını açıkladı.

REFAH PAYINA KAPILARI KAPATTI

Altı aylık enflasyon farkı temmuz ayı itibariyle belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ve ocak ayında olmak üzere yılda iki kere zam alıyor. Milyonların merakla beklediği rakam 5 gün sonra açıklanacak. Uzmanların hesaplamalarına göre 5 aylık enflasyon farkı 22,72 oldu.

Tahminlere göre haziran ayı TÜFE rakamının açıklanması sonrası zam oranı yüzde 25-27 bandında değişecek. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam ve refah payına kapıları kapattı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN BEKLENTİ BELLİ OLDU

CNBC-e yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray emekliye yapılacak zam sonrası yaklaşık 3,7 milyon emeklinin kök aylık nedeniyle zam alamaması ya da düşük zam alma riski olduğuna dikkat çekti. Kulislerde en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılabileceği belirtiliyor.

MİLYONLAR SIFIR MAAŞ ALABİLİR

Kök maaşı 7 bin 500 lira olan bir emekliye yüzde 26 zam gelmesi durumunda, kişinin kök aylığı 9 bin 450 liraya çıkıyor. 378 TL'lik ek ödeme de eklendiğinde emeklinin maaşı 9 bin 828 TL'de kalıyor. Bu da 6 ay boyunca emeklinin 10 bin TL maaş almaya devam edeceğini gösteriyor.

Bülbül konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Öncelikle 10 bin TL altında aylık alanların seyyanen 10 bine tamamlanması gerekiyor. Sorunu kökten çözmek adına sonrasında enflasyon oranında zam getirilmesi daha doğru olacaktır. Böylece zam alamama ihtimali ortadan kalkar."

Bülbül, uzun vadede emekli aylık bağlama oranının artırılmasının ve 2000 sonrasına intibak getirilmesinin sorunları ortadan kaldıracağına dikkat çekti.