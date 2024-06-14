Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olanlar dikkat! SGK Uzmanı canlı yayında hesapladı

14 Haziran 2024 15:18 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 15:27

Temmuz ayında altı aylık enflasyon farkı ve refah payıyla beraber yaklaşık 16 milyon emeklinin zammı belli olacak. Kök aylığı 10 bin TL’nin altında kalanlar ise kendileri için yeni bir düzenleme bekliyor. TGRT Haber ekranlarından milyonları ilgilendiren açıklamalar yapan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, canlı yayında kök aylıklarla ilgili hesaplama yaptı.

EMEKLİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Ocak-Mayıs dönemi için ortaya çıkan enflasyon farkı 22,77 oldu. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketine göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak. Bunun gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon farkı yüzde 25,81 olacak. Memur ve memur emeklileri için ortaya çıkan yüzde 9,40’lık enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki %10 ilave edilmesi halinde toplam %20,35 kümülatif zam meydana gelebilir.

Bununla beraber kök maaşı 10 bin liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 25 zam almasına rağmen aynı rakamı hesabında görebilir.

Kök maaşlarla ilgili hesaplama yapan İsa Karakaş şunları kaydetti:

8 BİN TL'NİN ALTINDA ALANA ZAM YOK

Şimdi ben değişik bir formül söyleyeceğim. 8 bin ve altında maaş alanlara benim hesaplamalarıma göre temmuzda yüzde 25.75 civarında bir zam yapılsa bile zaten zam gelmeyeceğini artık tüm Türkiye öğrendi. 8 bin TL altında maaş alanlar zam yapılsa bile hesaplarında 10 bin lira görecek.

Ancak şöyle bir durum var, hükümetin çok zor durumda kalmaması için çünkü 4 milyona yakın bir emekli var. Sıfır zam çok büyük tepkiye neden olacak. Ekonomi yönetimi de ısrarla ek bir yük gelmesin ki zaten bakış açısı belli yani. Çünkü "Emeklilere ne versek verelim görünmüyor" görüşü var.

CANLI YAYINDA FORMÜLÜ AÇIKLADI

Üçüncü bir formül söyleyeceğim şöyle olacak, bak mesela bir örnekle söyleyeceğim. 10 bin lira maaş alan bir emekliyi düşünelim. Evet bunun kök maaşı 6.180 lira olsun. Kök maaşı 6.180 TL ise şu anda devletin ödemiş olduğu 3.820 TL. Peki, bu nasıl artırılacak? 6.180 TL Temmuz ayında benim yaptığım hesaplamalara göre %25.75'lik bir zam bekliyoruz. Bu durumda 7.771 TL ye denk geliyor.

Şimdi 7.771 TL ye denk geliyor. Bu 10.000 TL olarak mı bırakılacak yoksa aradaki devletin şu andaki verdiği fark aynen mı verilecek? Aynen verilirse bu durumda 10.000 TL değil 11.591 TL olacak. Yani benim yaptığım hesaplamaya göre eğer bu şekilde bırakılsa bile aradaki makas ne olacak? Mesela 8.000 TL alan bir kişinin devletten şu anda aldığı destek ne kadar 2.000 TL.

Yüzde 25 eklediğimiz zaman ne kadar olacak? 12.500 TL. Kök maaşı 10.000 TL olan ne kadar %25 artırdığımız zaman o da 12.500 TL. Dolayısıyla % 20'lik makas yüzde 20'lik makas var ya tamamen kapanıyor. Burada ne sonucu ortaya çıkıyor biliyor musun? Burada yani bir düşün çalışırken yüksekten ücret ödemiş çok fazla ödediği için maaşı 10.000 TL olanla 8.000 TL olan birebir aynı olacak. Hiçbir anlamı olmayacak.