Koleksiyoncular yeni gözdesi! Eskilerin vazgeçilmeziydi: Tanesi 790 bin dolar

Son yıllarda nostalji meraklılarının gözdesi haline gelen vinil plaklar, koleksiyon dünyasında altın çağını yaşıyor. Artan ilgiyle birlikte bazı nadir plakların değeri yüz binlerce dolara kadar çıkarken, bu eski kayıtlar adeta yatırım aracına dönüştü.

Dijital müzik platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte müzik dinleme alışkanlıkları değişse de, fiziksel albümler hala birçok müziksever için vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Özellikle plakların sunduğu ses kalitesi ve koleksiyon değeri, bu nostaljik formatın yeniden yükselişe geçmesini sağladı. Artan ilgiyle birlikte nadir plakların fiyatları da dudak uçuklatan seviyelere ulaştı.

790 BİN DOLARLIK PLAK

Plak koleksiyonculuğu, müzikseverler için sadece bir hobi olmaktan çıkıp ciddi bir yatırım aracına dönüştü. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri, The Beatles’ın 1968 tarihli ikonik "Beyaz Albüm"ünün 1 numaralı kopyasının 790 bin dolara satılması oldu. Bu özel kopya, grubun davulcusu Ringo Starr’a aitti ve müzayede rekoru kırarak plak dünyasının en değerli parçalarından biri haline geldi.

KOLEKSİYONERLERİN PEŞİNDE KOŞTUĞU NADİR PLAKLAR

Bazı albümler, az sayıda basılması veya belirli nedenlerle piyasadan çekilmesi nedeniyle koleksiyon dünyasında büyük değer kazanıyor. Örneğin, Bob Dylan’ın özel versiyonlu The Freewheelin’ albümü 30 bin dolara kadar alıcı bulurken, Sex Pistols’un God Save the Queen plağı ise 17 bin dolara kadar değer kazandı.

Rolling Stones’un 1968’de sansüre uğrayan Street Fighting Man plağı da en nadir plaklardan biri olarak kabul ediliyor. Günümüzde yalnızca 18 kopyasının kaldığı tahmin edilen baskının fiyatı 17 bin dolara kadar ulaştı. Nirvana’nın 1989’da yayımladığı Bleach albümü ise sınırlı üretimi nedeniyle 2.500 dolarlık bir değer kazandı.

PLAK DÜNYASININ EN ÇOK ARANANLARI

Bazı plaklar ise sahip oldukları sıra dışı hikâyeler nedeniyle koleksiyoncuların peşinden koştuğu eserler arasında yer alıyor. The Beatles’ın Vietnam Savaşı protestosu nedeniyle piyasadan çekilen Yesterday and Today albümü ve Prince’in 1987’de piyasadan toplattığı albüm plak dünyasının en nadir ve en çok aranan kayıtları arasında bulunuyor.