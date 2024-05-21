Komşuda memurlar ayaklandı! Düşük maaş ve koşullar için eylem yaptı
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 May 2024 16:02 - Güncelleme : 21 May 2024 16:04
Yunanistan'da memurlar, ülkedeki ekonomik koşulların ve düşük maaşları protesto etmek için bir günlüğüne greve gitme kararı aldı.
Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), memurların ekonomik koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 24 saatlik grev ilan etti.
ADEDY'nin çağrısıyla Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelen memurlar, protesto düzenledi.
Eylemciler, memur maaşlarının yükseltilmesini, vergiden muaf gelir tutarının artırılmasını ve memur sayısının artırılmasını talep etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı