 Komşular arasında ekonomik bahar! Türkiye-Yunanistan ticaretinde büyük hedef belli oldu

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticari ve diplomatik ilişkiler gün geçtikçe sağlam bir zemine oturuyor. Son yıllarda Türkiye’nin Yunanistan’a ihracatı önemli ölçüde artarak 2024’te 4,8 milyar doları aştı, Türkiye bu dönemde yaklaşık 3,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi. İlişkiler, pozitif gündem süreciyle ivme kazanırken Türkiye-Yunanistan ticaretinde büyük hedef belli oldu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki pozitif gündem süreciyle hızlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina ziyaretiyle belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, karşılıklı görüşmeler ve işbirliği anlaşmalarıyla ivme kazandı.

TÜRKİYE YUNANİSTAN ARASINDA TİCARET RÜZGARI

Son yıllarda Türkiye’nin Yunanistan’a ihracatı önemli ölçüde artarak 2024’te 4,8 milyar doları aştı, Türkiye bu dönemde yaklaşık 3,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Öte yandan, Yunan turistlerin Türkiye’ye ilgisi de artıyor. 2023’te 686 bin olan Yunanistanlı turist sayısı, 2024’te 707 bine ulaştı.

MİÇOTAKİS’TEN İADEİZİYARET BEKLENİYOR

Karşılıklı ziyaret ve görüşmeler yoğunlaşırken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2024'te Türkiye'yi ziyaret etmiş, ticaret, sağlık ve kültür konularında işbirliği imkanları ele alınmıştı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in nisan ayında Türkiye’yi ziyaret etmesi ve bu çerçevede Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın gerçekleştirilmesi bekleniyor.

10 MİLYAR DOLAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Son dönemde ticaret, turizm gibi birçok alanda işbirliğini geliştiren Türkiye ve Yunanistan, ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefine kilitlendi.