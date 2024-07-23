Komşunun tabelaları ve menüleri değişti! Yunan adalarında Türkçe esintiler

23 Temmuz 2024 11:32 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:35

1 Nisan'dan itibaren 10 Yunan adasına kapıda vize uygulaması başladı. Yunan adalarına Türk turist akını yaşandı. Adalardaki oteller, restoranlar ve feribotlar Türklerle dolup taştı. Marmaris'ten 1 saatlik feribot ile ulaşılabilen Rodos, en çok tercih edilen adalardan biri oldu. Yunan adalarında hazırlıklar Türk turistlere göre yapıldı. Türk turist akını, tabelaları ve menüleri değiştirdi. Türkçe tabelalar arttı.

YUNANİSTAN'DA TABELALAR VE MENÜLER DEĞİŞTİ

Yunan esnafını bu yıl Türkler güldürdü.

Turizmciler adalara gelen Türk turistlerden memnun olduğunu ve yoğunluğun tüm sezonda devam etmesini beklediklerini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ant1 televizyonuna, kapıda vize uygulaması sayesinde Türk turistlerin Yunan adalarına rahatça gelebildiğini ve ada sakinlerinin bu gelişmeden çok mutlu olduğunu söyledi.

ADALAR TÜRK TURİSTLERLE DOLUP TAŞTI

Özellikle vize krizinin olduğu dönemde kapı vizesi biz turizmcilere ilaç gibi geldi.

Yunan adalarındaki işletmeler Türkçe tabelalar ve menüler kullanmaya başladı.

TÜRK GARSONLAR ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Restoranlar ve tavernalar, kapılarına Türkçe tabelalar koydu. Adalardaki restoran ve otellerde Türkçe isimli tabelaların yanı sıra, Türk garsonlar da çalışmaya başladı.

Artan ziyaretçi sayısı, adalardaki işletmelerin Türkçe tabelalar ve menüler hazırlamasına neden oldu. Türkçe menüler Türk turistlerin rahat bir şekilde sipariş vermesini sağlıyor.

YUNAN ADALARINDA KONAKLAMANIN BEDELİ NE?

Kos’ta (İstanköy) bir gecelik konaklama iki kişi için 1.200 liradan başlıyor.

Midilli’de bir gecelik konaklama iki kişi için 1.235 liradan başlıyor.

Sakız’da bir gecelik konaklama iki kişi için 1.548 liradan başlıyor.

Samos’da bir gecelik konaklama iki kişi için 1.582 liradan başlıyor.

Rodos’ta bir gecelik konaklama iki kişi için 968 TL liradan başlıyor.