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Komşunun tabelaları ve menüleri değişti! Yunan adalarında Türkçe esintiler

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 11:32 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:35
Komşunun tabelaları ve menüleri değişti! Yunan adalarında Türkçe esintiler

Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması nisan ayı itibarıyla başladı. Tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk turistlerin adalara ilgisi büyük. Adalardaki birçok otel, restoran ve işletme Türk misafirlerle doldu taştı. Yunanistan'daki Türk turist akını, tabelaları ve menüleri değiştirdi. Türkçe tabelalar arttı.

1 Nisan'dan itibaren 10 Yunan adasına kapıda vize uygulaması başladı. Yunan  adalarına Türk turist akını yaşandı.  Adalardaki oteller, restoranlar ve feribotlar Türklerle dolup taştı. Marmaris'ten 1 saatlik feribot ile ulaşılabilen Rodos, en çok tercih edilen adalardan biri oldu. Yunan adalarında hazırlıklar Türk turistlere göre yapıldı. Türk turist akını, tabelaları ve menüleri değiştirdi. Türkçe tabelalar arttı. 

YUNANİSTAN'DA TABELALAR VE MENÜLER DEĞİŞTİ

Yunan esnafını bu yıl Türkler güldürdü.

Komşunun tabelaları ve menüleri değişti! Yunan adalarında Türkçe esintiler - 1. Resim

Turizmciler adalara gelen Türk turistlerden memnun olduğunu ve yoğunluğun tüm sezonda devam etmesini beklediklerini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ant1 televizyonuna, kapıda vize uygulaması sayesinde Türk turistlerin Yunan adalarına rahatça gelebildiğini ve ada sakinlerinin bu gelişmeden çok mutlu olduğunu söyledi. 

Komşunun tabelaları ve menüleri değişti! Yunan adalarında Türkçe esintiler - 1. Resim

ADALAR TÜRK TURİSTLERLE DOLUP TAŞTI

Özellikle vize krizinin olduğu dönemde kapı vizesi biz turizmcilere ilaç gibi geldi.

Yunan adalarındaki işletmeler Türkçe tabelalar ve menüler kullanmaya başladı. 

Komşunun tabelaları ve menüleri değişti! Yunan adalarında Türkçe esintiler - 3. Resim

TÜRK GARSONLAR ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Restoranlar ve tavernalar, kapılarına Türkçe tabelalar koydu. Adalardaki restoran ve otellerde Türkçe isimli tabelaların yanı sıra, Türk garsonlar da çalışmaya başladı.

Komşunun tabelaları ve menüleri değişti! Yunan adalarında Türkçe esintiler - 4. Resim

Artan ziyaretçi sayısı, adalardaki işletmelerin Türkçe tabelalar ve menüler hazırlamasına neden oldu.  Türkçe menüler Türk turistlerin rahat bir şekilde sipariş vermesini sağlıyor. 

YUNAN ADALARINDA KONAKLAMANIN BEDELİ NE?

Kos’ta (İstanköy) bir gecelik konaklama iki kişi için 1.200 liradan başlıyor.

Midilli’de bir gecelik konaklama iki kişi için 1.235 liradan başlıyor.

Sakız’da bir gecelik konaklama iki kişi için 1.548 liradan başlıyor.

Samos’da bir gecelik konaklama iki kişi için 1.582 liradan başlıyor.

Rodos’ta bir gecelik konaklama iki kişi için 968 TL liradan başlıyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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