Konaklama tesislerinin Nisan ayı karnesi açıklandı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, nisan ayında işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinin yüzde 41,12 oranında dolduğunu açıkladı. Aynı ayda geceleme sayısı ise 16 milyonu geçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, mart ayında yüzde 26,79 seviyesinde gerçekleşen işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinin doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek yüzde 39,74'ten yüzde 41,12'ye çıktı.

Nisan ayında geceleme sayısı ise 16 milyon 274 bin 395 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 14 milyon 627 bin 114 seviyesindeydi.

KONAKLAMANIN 5 MİLYON 942 BİN 467'Sİ YERLİ ZİYARETÇİLERE AİT

Gecelemelerin 10 milyon 331 bin 928'i yabancı, 5 milyon 942 bin 467'si yerli ziyaretçilere ait oldu. Konaklama tesislerinde 6 milyon 6 bin 797 kişi ağırlanırken, bunun 2 milyon 955 bin 829'u yabancı, 3 milyon 50 bin 968'i de yerli ziyaretçilerden oluştu.

Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi geçen yılın nisan ayında 2,44 gün iken, bu yılın aynı ayında 2,48 güne yükseldi. Açıklamada, Türkiye'nin turizmdeki istikrarlı yükselişinin devam ettiği, sektörün her geçen ay pandemi öncesi seviyelere daha da yaklaştığı belirtildi.