Konkordato listesi uzuyor! En riskli sektör belli oldu

20 Ağustos 2024 17:05 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:05

Bu yılın ilk yedi ayında alınan 554 konkordato talebinde en büyük pay İstanbul’un oldu. En riskli sektörler listesinde ise ilk sırada inşaat sektörü geliyor.

İŞLEMLERİ DURDURULDU

Konkordato sık sık ekonomi gündemine gelirken borsada da etkisini gösterdi. Borsada işlem gören Mega Polietilen üç ay süre ile konkordato ilan etti. Şirketin işlemleri kapatıldı.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Konkordato Takip sitesinin verilerine göre, geçen yıl toplam bin 516 konkordato talebi olurken 2024’ün ilk 7 ayında bu rakam bin 554 oldu.

Mahkemelerin yılın ilk yarısında iflas kararı verdiği dosya sayısı ise 55 oldu. En çok konkordato alan illerin başında İstanbul geldi.

İstanbul’u, Ankara izlerken üçüncü sırada ise Bursa yer aldı. En riskli sektörler listesinde ise ilk sırayı 398 firma ile inşaat sektörü aldı. İkinci sırada tekstil yer alırken, üçüncü sırada ise akaryakıt istasyonları görüldü