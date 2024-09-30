Konut alacaklar dikkat! Ekonomist Mert Başaran yatırımcıya kritik uyarılarda bulundu

30 Eylül 2024 12:22 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 12:32

Konut almak ya da konut satmak isteyenler ev kira ve fiyatlarını yakından takip ediyor. Konut kredi faizlerindeki düşüş gayrimenkul yatırımına olan talebin son dönemlerde artmasına yol açtı. Konut satışları ağustos ayında bir önceki aya yüzde 10 arttı. Ekonomist Mert Başaran birikimlerini gayrimenkulde değerlendirmek isteyenleri uyararak önemli açıklamalar yaptı.

Pademinin başladığı dönemden bu yana ev kira ve fiyatları hızlı bir yükseliş kaydetti. Son günlerde ise bankaların konut kredi faizlerini düşürmesiyle konut yeniden yatırımcının gündemine girdi. Birikimlerini konut alarak değerlendirmek ya da evini satmak isteyenler konut piyasalarını yakından takip ediyor. Ekonomist Mert Başaran katıldığı bir Youtube kanalında konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başaran bu dönemde hata yapmak istemeyen yatırımcılar için şunları kaydetti:

ALIMA GEÇENLER OLDU

Uzun zamandır şu konuşuluyordu, konut fiyatları​ çökecek, düşecek vesaire ama böyle büyük bir düşüş olmadı. Hatta TL mesela ufak ufak artışlar oldu. Ama ben yılın başında dolar bazı veya enflasyon bazı çok artmaz TL bazı artar dedim. Ve bu yıl düşündüğümüz gibi çok büyük bir artış yapmadan hatta enflasyonun altında kalarak bir yılı kapattık. Fakat son 1-2 aydır şunu görüyoruz ki artık faiz​ düşüş beklentisi ile hafiften dipten dönüşler başladı.

Bugün açıklanan bir istatistik yanılmıyorsam %5 buçuk geçen ay artış yapmış ortalama fiyatlar. Yani aslında bir yükseliş hafiften başladı. Bu niye oldu? İşte faizler düşecek beklentisi ile yavaştan alıma geçenler oldu.

ÇOK RİSKLİ

Hep uyarıyorum. Biz trader değiliz, siz trader değilsiniz. Yani her şeyi al sat yapamayız. Ben küçük yatırımcı​ ya odaklıyım ve basit kafa yapısı olan insanlar benim gibi her şeyi böyle en tepeden satıp en dipten almak hayaline kapılırlarsa elindekilerden olurlar diyorum.

Bunu borsada da söylüyorum. Evde de aynı şekilde şunu sakın yapmayın demiştim: Yani böyle piyasa düşük diye panikle evinizi satıp çünkü çok fazla öyle haberler vardı. Fiyatlar çökecek, bankaya koyayım derseniz yarın o evi hiç alamazsınız demiştim ve hala demeye devam ediyorum. Çok riskli bir şey. Evet çok iyi yakalıyorsanız tepeden satıp da iyi faize koyuyorsanız ve aynı evi yerine aynı fiyattan koyuyorsanız mantıklı ama bunu yapabilen çok az insan var.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTAYI ANLATTI

Etrafımda şunu çok görüyorum ve çok üzülüyorum, ben ev fiyatları çökecek diye evimi sattım. Bankaya koydum, biraz para kazandım ama şimdi aynı evi alamıyorum, bulamıyorum. Hatta Diyarbakır’dan biri yazmış yani Diyarbakır’da 2 buçuk milyar sattım hem şu anda 3 milyon oldu diyor. Bu İstanbul için daha da belki farklıdır.

Dolayısıyla daha bile kötü olabilir. Dolayısıyla tedbirli olmak lazım. Ev satıp banka faizine koymayalım. Mecburiyetimiz varsa da bir an önce evleri alıp yerine koyalım. İhtiyacımız varsa imkânımız varsa tabii imkan yoksa yapacak bir şey yok ama var olan insanların buna dikkat etmesi lazım.