Konut alacaklar dikkat! Türkiye ilk 3'e girdi: Fiyatlar adım adım düşüyor

09 Eylül 2024 10:36 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 11:39

Pandemi süreciyle başlayan yüksek enflasyon döneminde maliyetlerin artmasıyla Türkiye konut fiyatları rekor artışlar yaşadı. Talebin azalması ve enflasyon beklentilerinin gerilemesiyle konut fiyatları düşüyor. Türkiye’de konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 8,9 gerilerken Türkiye konut fiyatlarının en çok düştüğü 3 ülkeden biri oldu.

Pandemi süreci ve sonrasında konut fiyatları dünyada ve Türkiye sert artışlar yaşadı. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından yapılan araştırmada ise bu durumun tersine döndüğünü gösteriyor. Küresel konut fiyatları yüzde 1 geriledi. Son yıllarda konut fiyatlarının en çok arttığı ülkeler arasından gösterilen Türkiye’de ise fiyatlar seyir değiştirdi.

KÜRESEL KONUT FİYATLARI DÜŞÜYOR

BIS verilerine göre, küresel konut fiyatlarının 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 1 geriledi. Konut fiyatları 2022’nin üçüncü çeyreğinde başladığı gerilemeye devam ediyor. 2023’ün ilk çeyreğinde fiyatlardaki düşüş yüzde 3,1 oldu.

TÜRKİYE İLK 3’TE

Ekonomim'de yer alan habere göre BIS raporundaki veriler göz önüne alındığında konut fiyatlarının en çok düştüğü üç ülkeden birinin Türkiye oldu. Türkiye’de fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 8.9 oldu.

KONUT FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

2024’ün ilk çeyreğinde konut fiyatlarının en çok düştüğü ülke yüzde 13,7 ile Lüksemburg yüzde 13,2 düşüşle Hong Kong oldu.

Pandemi sürecinde Türkiye konut fiyatlarının en çok arttığı ülke konumuna geldi.

2022’nin üçüncü çeyreğinde Türkiye'de konut fiyatlarındaki yıllık reel artış yüzde 59,6’ya kadar çıkarken bu oran 2024 yılında düşmeye başladı.

Türkiye bu süreçte konut fiyatlarının en çok arttığı ülkeler listesinde ilk sırada yer aldı. BIS verilerine göre, Türkiye'de konut fiyatları reel olarak 2019'un son çeyreğinden bu yana yüzde 119,4 artış gösterdi.