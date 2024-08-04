Konut alamayanlar arsa ve tarlaya yöneldi satışlar rekor kırdı! Arazi alacaklar için şaşırtan tavsiye geldi

04 Ağustos 2024 13:56 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 14:03

SGK 104 arsasını satışa çıkardı! İçinde İstanbul’un plajı da var

SGK 104 arsasını satışa çıkardı! İçinde İstanbul’un plajı da var

Konut fiyatlarının yüksek seviyelere çıkmasının ardından vatandaşlar arsa alımlarına yöneldi. Yeni bir arsa ya da arazi yatırımı yapmak isteyenler için dikkat çekici bir tavsiye geldi. Tarla alacaklar bu ayrıntıya dikkat.

ARAZİ ALMAK İSTEYENLERE SESLENDİ

Konut sahibi olmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Yükselen krediler nedeniyle konut satışları ciddi oranda azaldı. Arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışları ise rekor kırdı.

Toprak Yatırımcısı ve talepbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Arif Güdül, arsa ve tarla alacaklara seslendi.

"RESMİ YOLU OLMAYAN ARAZİLERE YÖNELİN"

Arif Güdül, yatırımcılara seslenerek ters köşe bir tavsiyede bulundu.

Arif Güdül paylaşımında "Resmi yolu olmayan arazileri satın alın" dedi.

Uzmanın paylaşımı ise şöyle;

YATIRIMCININ YENİ LİMANI ARSA VE ARAZİ

Ekonomideki dalgalanmalar, TL’nin aşırı değer kaybetmesi, güvenli liman olarak görülen konut fiyatlarının yatırımcının alım gücünün üzerinde artması ve kredi musluklarının kapanması yatırımcıların gözünü arsa ve araziye çevirdi.

Kredi musluklarının kapanması, altın ve döviz gibi yatırım araçlarının enflasyonun altında getiri sağlamaları nedeniyle yatırımcılar alternatif gayrimenkul yatırımlarına yöneldi.

Özellikle pandeminin etkisiyle başlayan arsa trendi 15 milyar liralık pazar payıyla 2023 yılında Cumhuriyet tarihinin satış rekoruna ulaştı.

2024 yılında da yatırımcıların yüzde 57’lik kısmı arsayı tercih etti.