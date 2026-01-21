Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

Ev sahibi olmak hemen herkesin hayali. Ancak yükselen konut fiyatları bu hayalin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel. Paylaşılan son verilere göre bazı illerde bir evin metrekare fiyatı 76 bin TL’yi geçti. Hal böyle olunca 50 metrekarelik bir konut için yaklaşık 4 milyon TL’ye sahip olmak gerekiyor. Diğer yandan bazı şehirlerde ise konut fiyatlarındaki artış oranları diğer illere fark attı. Bu şehirlerde ev alanların paraları sanki altın almışçasına değer kazandı….