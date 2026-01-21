Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

Kategoriler
Konut fiyatları artmaya devam ediyor. Ancak bazı şehirlerdeki artışlar ciddi şekilde dikkat çekiyor. 2025 yılına ait gayrimenkul piyasasına ait verilerin kamuoyu ile paylaşılmasıyla da hem konut fiyatları en çok artan iller belli oldu hem de yurt genelinde konut metrekare fiyatı en yüksek olan şehirler sıralandı…
Ev sahibi olmak hemen herkesin hayali. Ancak yükselen konut fiyatları bu hayalin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel. Paylaşılan son verilere göre bazı illerde bir evin metrekare fiyatı 76 bin TL’yi geçti. Hal böyle olunca 50 metrekarelik bir konut için yaklaşık 4 milyon TL’ye sahip olmak gerekiyor. Diğer yandan bazı şehirlerde ise konut fiyatlarındaki artış oranları diğer illere fark attı. Bu şehirlerde ev alanların paraları sanki altın almışçasına değer kazandı….
MUŞ: 25 BİN 806 TL (%58,64)
DİYARBAKIR: 33 BİN 96 TL (%53,70)
BATMAN: 26 BİN TL (%44,85)
SİİRT: 22 BİN 727 (%40,69)
BOLU: 37 BİN 500 TL (%40,62)
ELÂZIĞ: 26 BİN 61 TL (%42,68)
IĞDIR: 27 BİN 639 TL (%39,82)
KIRIKKALE: 25 BİN 969 TL (%38,85)
ANKARA: 41 BİN 272 TL (%38,67)
RİZE: 35 BİN 938 TL (%38,28)
SİVAS: 27 BİN 397 TL (%38,30)
KAYSERİ: 25 BİN 970 TL (%37,33)
BİNGÖL: 24 BİN 898 TL (%36,92)
MARDİN: 20 BİN 226 TL (%36,63)
MUĞLA: 76 BİN 698 TL
İSTANBUL: 74 BİN 152 TL
ANTALYA: 50 BİN 379 TL
İZMİR: 49 BİN 584
ÇANAKKALE: 47 BİN 222 TL
AYDIN: 44 BİN 319 TL
BALIKESİR: 42 BİN 755 TL
ANKARA: 41 BİN 274 TL
EDİRNE: 41 BİN 204 TL
