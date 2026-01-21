Menü Kapat
Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

Ocak 21, 2026 11:46
Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

Konut fiyatları artmaya devam ediyor. Ancak bazı şehirlerdeki artışlar ciddi şekilde dikkat çekiyor. 2025 yılına ait gayrimenkul piyasasına ait verilerin kamuoyu ile paylaşılmasıyla da hem konut fiyatları en çok artan iller belli oldu hem de yurt genelinde konut metrekare fiyatı en yüksek olan şehirler sıralandı…

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

Ev sahibi olmak hemen herkesin hayali. Ancak yükselen konut fiyatları bu hayalin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel. Paylaşılan son verilere göre bazı illerde bir evin metrekare fiyatı 76 bin TL’yi geçti. Hal böyle olunca 50 metrekarelik bir konut için yaklaşık 4 milyon TL’ye sahip olmak gerekiyor. Diğer yandan bazı şehirlerde ise konut fiyatlarındaki artış oranları diğer illere fark attı. Bu şehirlerde ev alanların paraları sanki altın almışçasına değer kazandı….

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

KONUT FİYATLARI ÇOK ARTANLAR ŞEHİRLER

MUŞ: 25 BİN 806 TL (%58,64)

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

DİYARBAKIR: 33 BİN 96 TL (%53,70)

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

BATMAN: 26 BİN TL (%44,85)

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

SİİRT: 22 BİN 727 (%40,69)

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

BOLU: 37 BİN 500 TL (%40,62)

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

ELÂZIĞ: 26 BİN 61 TL (%42,68)

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

IĞDIR: 27 BİN 639 TL (%39,82)

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

KIRIKKALE: 25 BİN 969 TL (%38,85)

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

ANKARA: 41 BİN 272 TL (%38,67)

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

RİZE: 35 BİN 938 TL (%38,28)

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

SİVAS: 27 BİN 397 TL (%38,30)

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

KAYSERİ: 25 BİN 970 TL (%37,33)

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

BİNGÖL: 24 BİN 898 TL (%36,92)

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

MARDİN: 20 BİN 226 TL (%36,63)

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

KONUT METREKARE FİYATI EN YÜKSEK OLAN ŞEHİRLER

MUĞLA: 76 BİN 698 TL

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

İSTANBUL: 74 BİN 152 TL

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

ANTALYA: 50 BİN 379 TL

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

İZMİR: 49 BİN 584

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

ÇANAKKALE: 47 BİN 222 TL

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

AYDIN: 44 BİN 319 TL

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

BALIKESİR: 42 BİN 755 TL

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

ANKARA: 41 BİN 274 TL

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

EDİRNE: 41 BİN 204 TL

Ev değil sanki altın aldılar! Fiyatları bir yılda yükselişe geçti: İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

EDİRNE: 41 BİN 204 TL

