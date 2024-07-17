Konut fiyat endeksi reel olarak yüzde 14,9 azaldı

17 Temmuz 2024 10:18 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 10:21

Türkiye'de konut satış fiyatlarındaki artış belli oldu. Merkez Bankası verilerine göre, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 45,0 oranında yükseldi. Reel olarak ise yüzde 14,9 oranında azaldı.

REEL OLARAK AZALDI

Konut fiyat endeksi 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artarak 1273,5 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,9 oranında azalış gösterdi.

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR EV FİYATLARI DÜŞTÜ

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,1, 2,4 ve 2,6 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 35,3, 53,9 ve 44,2 oranlarında artış gösterdi.

ÜLKE GENELİNDE ORTALAMA METREKARE FİYATI DA BELLİ OLDU

Türkiye genelinde konutlarda ortalama metrakere fiyatı 33 bin 459,9 TL oldu. İstanbul'da 1 metrekare fiyatı 47 bin 298,9, Ankara'da 26 bin 930,3 ve İzmir'de ise 38 bin 874 TL olarak ölçüldü.