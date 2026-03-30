Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Konut fiyatları 'dibi' gördü! Dikkat çeken asgari ücret detayı

Mart 30, 2026 14:13
Gayrimenkul Okulu’nun son analizine göre, 2022-2023 döneminde 25 yıllık asgari ücrete denk gelen ortalama bir konut bedeli, Şubat 2026 itibarıyla 13 yıla kadar geriledi. 

Hane halkının yatırım tercihinde gayrimenkul %28,5 ile hâlâ ikinci sıradaki yerini korurken, veriler fiyatların asgari ücret bazında dengelendiğine işaret ediyor.

İşte Türk toplumunun geleneksel 'güvenli limanı' konuttan son rakamlar ve detaylar...

Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen son beklenti anketinin sonuçlarına göre, mart ayında hane halkının yatırım tercihinde “gayrimenkul” %28,5 ile ikinci sırada yer aldı.

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, Türk toplumunun geleneksel "güvenli liman" refleksi sebebiyle konut yatırımının cazibesini koruduğunu beliriyor.

KONUT SATIN ALMANIN ARKASINDA YATAN MOTİVASYON NE?

“Hane halkının yıl sonu enflasyon beklentisi %50 seviyelerine yaklaştı. Altın fiyatlarının çok yükselmesi ve son dönemde de volatilitenin artması, sarı metalde belirsizliği beraberinde getirdi. Konut fiyatlarındaki reel düşüş de gayrimenkulü teşvik ediyor. Son olarak şubatta %3,9'luk bir reel kayıp söz konusu oldu. İnsanlarda bu sebeplerle birikimlerini korumak amacıyla konut alma isteği artıyor” şeklinde konuşuyor.

4
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; buna karşılık gayrimenkul yatırımcısına uyarılarda da bulunan sektör temsilcileri “Her ne kadar altın fiyatlarında bir gerileme yaşansa da konut fiyatları, altın bazında değer kaybı yaşıyor.

5
Mayıs 2023'te 1 metrekare konut yaklaşık 18-19 gram altına denk gelirken, günümüzde bu rakam 7 grama kadar gerilemiş durumda. Konut fiyatlarındaki nominal artışlar enflasyonun gerisinde kaldığı için gayrimenkul, uzun süredir reel anlamda değer kaybeden bir varlık türü haline geldi.

Öte yandan piyasadaki hareketliliğin de daha çok alt ve orta segmentte yoğunlaştığı görülüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

6
Sonuç olarak konutun hâlâ psikolojik olarak en güçlü güvenli limanlardan biri olarak görüldüğü, ekonomik verilerin ise bunu tam olarak teyit etmediği ifade ediliyor.

Konut yatırımında alım gücünün de önemine dikkat çekilirken; İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin Kurucu Ortağı olan Celal Erdoğdu tarafından hayata geçilirken “Gayrimenkul Okulu”, asgari ücret ve konut fiyatları konusunda dikkat çeken bir analiz yaptı. İlandaki konutlar dikkate alınarak gerçekleştirilen analize göre; 100 metrekarelik bir evin fiyatının asgari ücrete oranı, son yılların en düşük dönemlerinden birine geriledi.

 

2022-2023'TE REKOR KIRMIŞTI 

Şubat 2026 itibarıyla Türkiye’de 100 metrekare ortalama bir konut alabilmek için gereken tutar 12,98 yıllık asgari ücret karşılığına denk geliyor.

Analizde “Bu rakam, 14,3 yıl olan tarihsel ortalamanın altında seyrediyor. 2022-2023 döneminde ise bu oran 22-25 yıl seviyelerine kadar çıkarak rekor kırdı.

 

 

 

GEÇMİŞE ORANLA DAHA MAKUL BİR NOKTAYA GERİLEDİ

Şu anki 12,98 yıl seviyesi, alım gücü açısından (geçmişteki yüksek noktalara kıyasla) daha rasyonel bir noktada duruyor. Yani konut fiyatları, asgari ücrete oranla geçmişteki zirve dönemlerine kıyasla bir miktar dengelenmiş görünüyor” ifadelerine yer verildi.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.