Konut fiyatları yarı yarıya! İstanbul'dan kaçan bu iki şehre yerleşiyor

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul’da son yıllarda nüfus artış hızında dikkat çeken bir gerileme yaşanıyor. 2024’te binde 2,91 olan mega kentteki yıllık nüfus artış hızı, geçen sene binde 3,33 oldu. Buna karşılık sadece geçen yıl komşu iller Tekirdağ ve Kocaeli’de nüfus artış hızı sırasıyla binde 17,77 ve binde 14,53 oldu.

Uzmanlar, İstanbul’da ortalama konut fiyatının her 2 ilin de yaklaşık 2 kat üzerinde olduğunu, bu sebeple komşu illere geçişlerin hızlandığını aktarıyor.