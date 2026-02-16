Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Konut fiyatları yarı yarıya! İstanbul'dan kaçan bu iki şehre yerleşiyor

Şubat 16, 2026 14:49
1
istanbul konut fiyatları

Mega kentte nüfus artış hızındaki ivme zayıflarken, komşu iller atağa kalktı. İstanbul’da 2024’te binde 2,91 olan yıllık nüfus artış hızı geçen yıl binde 3,33’e çıkarken; aynı dönemde Tekirdağ’da artış hızı binde 17,77, Kocaeli’de ise binde 14,53 olarak gerçekleşti.

Uzmanlara göre bu hareketliliğin arkasında konut fiyatları var. İstanbul’da ortalama konut fiyatının Tekirdağ ve Kocaeli’nin yaklaşık iki katı seviyesinde olması, özellikle son bir yılda şehir dışına geçişleri hızlandırdı.

Barınma maliyetleri arttıkça göç rotası değişiyor; İstanbul yavaşlıyor, çevre iller büyüyor.

İşte İstanbul'u komşu şehirlerde güncel konut fiyatları...

 

2
İstanbul konut fiyatları

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul’da son yıllarda nüfus artış hızında dikkat çeken bir gerileme yaşanıyor. 2024’te binde 2,91 olan mega kentteki yıllık nüfus artış hızı, geçen sene binde 3,33 oldu. Buna karşılık sadece geçen yıl komşu iller Tekirdağ ve Kocaeli’de nüfus artış hızı sırasıyla binde 17,77 ve binde 14,53 oldu.

Uzmanlar, İstanbul’da ortalama konut fiyatının her 2 ilin de yaklaşık 2 kat üzerinde olduğunu, bu sebeple komşu illere geçişlerin hızlandığını aktarıyor.

3
tekirdağ ev fiyatları kocaeli ev fiyatları yalova ev fiyatları sakarya ev fiyatları

MARMARA’DA NÜFUS ARTIŞ HIZI

İstanbul ile birlikte komşu iller ve yakın illere bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

2025 yılında söz konusu illerde nüfus artış hızı şöyle gerçekleşiyor: 

-Tekirdağ: Binde 17,77
-Kocaeli: Binde 14,53
-Yalova: Binde 12,12
-Sakarya: Binde 11,60
 

4
Konut fiyatları yarı yarıya! İstanbul'dan kaçan bu iki şehre yerleşiyor

-Bursa: Binde 7,50
-Balıkesir: Binde 6,58
-İstanbul: Binde 3,33
(Not: İller, 2025 yılında nüfus artış hızına göre sıralanmıştır.)

Şehir planlamacıları ve gayrimenkul sektörünün temsilcileri, bu tabloda konut fiyatlarının büyük rolünün olduğunu belirtiyor. 

5
Konut fiyatları yarı yarıya! İstanbul'dan kaçan bu iki şehre yerleşiyor

MARMARA’DA KONUT FİYATLARI

İstanbul ve İstanbul’a yakın söz konusu illerde Ocak 2026 itibarıyla konut fiyatlarında metrekare satış fiyatı ise (Endeksa verilerine göre) şöyle gerçekleşti:

-İstanbul: 59.179 TL/m2    
-Balıkesir: 42.264 TL/m2    
-Kocaeli: 36.988 TL/m2
-Yalova: 34.437 TL /m2
-Sakarya: 32.342 TL /m2
-Bursa: 32.151 TL /m2    
-Tekirdağ: 29.421 TL/m2

6
Konut fiyatları yarı yarıya! İstanbul'dan kaçan bu iki şehre yerleşiyor

KOCAELİ VE TEKİRDAĞ 

İstanbul’un doğu komşusu Kocaeli’de ortalama konut fiyatı, yaklaşık %37 daha ucuz olarak ölçülüyor. Kocaeli’de 2025 yılında nüfus artış hızı ise binde 14,53 gibi yüksek bir oranda gerçekleşiyor. 

Tekirdağ ise binde 17,77 oranla geçen yıl, Antalya’dan sonra Türkiye’de nüfus artış hızı en yüksek ikinci il oldu. İstanbul’un batı komşusundaki ilde ortalama konut fiyatı ise, mega kente göre yarı yarıya ucuz seyrediyor. 

7
Yalova ev fiyatları bursa ev fiyatları balıkesir ev fiyatları

İstanbul ile aralarına Marmara Denizi’ni alan Güney Marmara illeri Yalova, Bursa ve Balıkesir, geçen yıl nüfus artış hızında sırasıyla binde 12,12, binde 7,5 ve binde 6,58 ile üst sıralarda yer aldı. 

Bu illerden Balıkesir’de konut fiyatı İstanbul’un %28 gerisinde kalırken; bu oran Yalova’da %42 ve Bursa’da da %45’e kadar yükseliyor.
 

8
sakarya ev fiyatları

Kuzey Marmara Otoyolunun faaliyete geçmesiyle birlikte İstanbul ile mesafesi 1,5 saate kadar düşen Sakarya’da da konut fiyatı İstanbul’un %42 gerisinde…

Bu ilde de geçen sene, yıllık nüfus artışı binde 11,60 olarak gerçekleşti. Sakarya, bu oran ile Türkiye’de nüfus artış hızı en yüksek 9’uncu il oldu.

9
tekirdağ kocaeli ev fiyatları

İSTANBUL'DAN TEKİRDAĞ VE KOCAELİ'NE KAÇIŞ 

İstanbul ve çevre illerde faaliyet gösteren Adrese Gayrimenkul’ün Kurucusu Selçuk Hiçdurmaz; “İstanbul’da konut fiyatları diğer illere kıyasla pahalı seviyelere geldi. Son yıllarda düşük gerçekleşen nüfus artış hızı da İstanbul’un daha az talep görmeye başladığına işaret ediyor. Buna karşılık Tekirdağ ve Kocaeli’de nüfus artışı dikkat çekiyor. Aslında İstanbul, sanayisi de gelişmiş bu 2 ile doğru uzuyor diyebiliriz. İstanbul’dan bu 2 il başta olmak üzere Marmara’nın diğer illerine kaçış yaşanıyor” şeklinde konuştu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.