Konut fiyatlarında dengeler değişti! Üç büyük ilde rakamlar aşağı çekildi

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı ocak ayı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, ocak ayı raporunda reel konut fiyatları, Ocak 2026'da bir önceki aya kıyasla ülke genelinde ve üç büyük ilde geriledi.