Konut fiyatlarında dengeler değişti! Üç büyük ilde rakamlar aşağı çekildi

Şubat 19, 2026 12:24
Satılık Konut Piyasası

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı ocak ayı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, ocak ayı raporunda reel konut fiyatları, Ocak 2026'da bir önceki aya kıyasla ülke genelinde ve üç büyük ilde geriledi.

reel konut fiyatları

Geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında reel konut fiyatlarının ülke genelinde ve İzmir'de azaldığı, İstanbul ve Ankara'da ise ılımlı artış gösterdiği belirlenirken, cari konut endeksi ocak ayında bir önceki aya göre 3,9 puan düşerek 154,1 seviyesine geriledi.

satılık konutların reel fiyatları

Türkiye genelinde satılık konutların reel fiyatlarının yıllık değişim oranı 2024'ün başından bu yana düşüşünü sürdürürken, Ocak 2026'da yıllık fiyat değişimi oranı geçen aya kıyasla 0,2 puan artsa da yüzde -1,9 ile negatif bölgede kalmaya devam etti.
 

Reel satış fiyatları

Reel satış fiyatlarındaki değişim ülke genelindeki eğilime paralel olarak İzmir'de negatif seyrederken, İstanbul ve Ankara'da pozitif yönde ayrıştı. Ocak itibarıyla yıllık reel fiyat değişimi İzmir'de yüzde -3, İstanbul'da yüzde 1,1 ve Ankara'da yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

Konut talebi

Konut talebi endeksi ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,5 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Türkiye genelinde reel kira endeksi

Türkiye genelinde reel kira endeksinde ağustostan bu yana devam eden düşüşün aralık ayında yön değiştirerek yükselişe geçtiği gözlemlenirken, ocak ayında yeniden gerilediği tespit edildi. Buna göre reel kira fiyat endeksi 166,4'e düşerken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişim yüzde -2,1 olarak belirlendi.

KİRA ENDEKSİ AZALDI

Rapora göre reel kira endeksi üç büyükşehirde de azaldı. Ocak ayında reel kira değişimi İstanbul'da yüzde -1,3, Ankara'da yüzde -2,5, İzmir'de ise yüzde -2,7 olurken, reel kira endeksi de İstanbul'da 186,2, Ankara'da 245,3 ve İzmir'de 191,2 seviyesinde gerçekleşti.

reel kira yıllık değişim oranı

Ülke genelinde uzun süredir negatif bölgede seyreden reel kira yıllık değişim oranı, ocak ayında da negatif görünümünü koruyarak yüzde -2,1 olarak gerçekleşti.

reel kira değişimi

Üç büyük şehirde yıllık reel kira değişimi incelendiğinde, İstanbul ve Ankara'da artış görülürken İzmir'de düşüş kaydedildi. Yıllık reel kira değişimi de İstanbul'da yüzde 6,5, Ankara'da yüzde 2 ve İzmir'de yüzde -6,3 oldu.
 

Kiralık konut talep endeksi

Kiralık konut talep endeksi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 8,9 artarak 164,2'den 178,8'e yükselirken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 daha yüksek seviyede gerçekleşti.

kiralık konut talebi

Raporda, kiralık konut talebinde bir ayda kaydedilen bu artışta mevsimsel etkilerin belirleyici olduğu, ocak ayında görülen yükselişin mevsimsel döngüyle paralel bir görünüm sergilediği ifade edildi.

