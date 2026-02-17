Konut fiyatlarında şaşırtan tablo! Nominal fiyat arttı, reel değer düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Ocak ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini kamuoyu ile paylaştı. Banka tarafından paylaşılan veriler konut piyasasına ilişkin birçok noktayı gözler önüne serdi. Buna göre Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,7 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 2,3 oranında azaldı.



