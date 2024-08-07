Konut kira ve fiyatları için yeni dönem! Emlakçılardan kaparo dolandırıcılığı uyarısı

07 Ağustos 2024 10:52 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:57

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Konut kira ve fiyatları online sitelere verilen ilanlarla olumsuz etkilendi. Sektör temsilcileri 15 Eylül'de emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçilmesiyle kayıt dışı emlakçılık son bulacak. Emlakçılar konut fiyatlarının yükselmesine neden olan manipülatif ilanların son bulacağını açıkladılar.

E-DEVLET ONAY ZORUNLULUĞU

Emlak Uzmanı Özkan Aydemir, fahiş fiyatlar, manipüle eden ve doğru olmayan ilanlar sektörün imajını karaladığını ifade ederek şunları kaydetti:

Ticaret Bakanlığı, 31 Ağustos 2023 tarihinde Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Elektronik ortamda ilan doğrulama sistemini devreye soktu. Bu sistemin 1 Kasım itibariyle faz 1. kısmı başladı.

Gayrimenkul şirketleri ve vatandaşlara elektronik ortama ilan girecekleri zaman e-devlet sistemi üzerinden onay verme zorunluluğu geldi. Bu 1. faz bitti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açıklamasıyla 2. faz aşaması 15 Eylül itibarıyla devreye girecek. 2. faz aşmasında da vatandaşlarımızın 1. ve 2. derece yakınları harici emlak portallarında ilan veremeyecekler. Uygulama ile sahte ilanların önüne geçilerek internet üzerinden konut dolandırıcılığı ve fiyat manipülasyonun önüne geçilecek.

YETKİ ALINMASI GEREKECEK

Yeni düzenlemede konutunu emlakçıya verecek olan ev sahibi, e-devlet üzerinden emlak işletmesinin Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi numarasını girip emlak işletmesini yetkilendirecek.

Emlakçı da almış olduğu yetkiyle bu ilanı emlak sitelerine girebilecek. Kişiler kendi ya da birinci derece akrabalarına ait gayrimenkullerin dışındaki tüm kiralanacak veya satılacak gayrimenkuller için emlakçı yetkilendirecek.”

KAPARO DOLANDIRICLIĞINA DİKKAT!

Aydemir konut ya da kiralamak isteyen vatandaşları uyararak şu ifadeleri kullandı: “Bundan sonraki aşamada bir vatandaş ilan vereceği zaman gayrimenkul şirketini yetkilendirmek için e-devletten emlak şirketinin taşınmaz ticareti yetki belgesinin numarasını girme zorunluluğu olacak.

Bu işlem sektördeki ilan ve bilgi kirliliğini, manipüle ilanları düzenleyecek. Son zamanlarda düşük ilanlarla müşterileri çekip ardından kaparo istiyorlardı ve bu kaparoyu geri vermeyip ‘kapora dolandırıcılığı’ yapıyorlardı.

AYAKÇI DÖNEMİ SONA ERDİ

Ya da tam tersi olarak ilan fiyatlarını fahiş fiyatlardan yükleyip bölgedeki fiyatların yükselmesine sebep oluyorlardı. Emlak portalını açtığınızda sahibinden ilan girişleri oluyordu.

Ama aradığınızda hizmet bedeli istiyorlardı ya da yetki belgesi olmayan kişilerin bunun ticaretini yaptığını görüyorduk. Bu yeni elektronik ilan doğrulama sistemiyle bunun artık önüne geçilmiş olunacak.

Sektörde taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayanlar emlak sitelerine ilan girişi yapamayacakları için 'ayakçı' diye tabir ettiğimiz vergi levhası olmayan, ofisleri olmayan kişiler de bu mesleği artık yapamayacaklar” diye konuştu.

Birçok dolandırıcılığın önüne geçileceğini de belirten Aydemir, kendi ilanlarını bile kopyalayıp insanları kandıranlar olduğunu ancak yeni uygulamayla artık gayrimenkul satışının yetkilendirmeden yapılamayacağını söyledi.