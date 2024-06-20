Konut kredi faizleri hem can hem cep yakıyor, iki oda bir solan resmen hayal oldu

20 Haziran 2024 11:08 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:14

Ortalama konut fiyatları büyükşehirlerde 3 milyon lirayı aştı. Emlak sektöründe yaşanan yavaşlama yükselen faizlerle derinleşmeye başladı. Konut satın almak için 1 milyonluk kredi çeken alıcının yükü beşe katlandı.

Konut kredilerinin maliyeti para politikaları ile beraber artışa geçti. Konut kredilerinde geri ödeme tutarı ortalama olarak, krediyi 5’e katlandı.

AYLIK TAKSİT TUTARI 43 BİN TL

Sözcü Gazetesi’nde yer alan habere göre, 120 ay vadeli olarak çekilen aylık yüzde 4.29 faizli 1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi ortalama 5 milyon 193 bin lirayı aşıyor. Aylık taksit tutarı ise ortalama 43 bin 179 lirayı buluyor.

Piyasada en düşük yüzde 3.5 aylık faiz oranı ile kullanılacak 1 milyon liralık konut kredisinin aylık taksidi ise 31 bin 352 TL oldu. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise 3 milyon 781 bin TL’yi aşıyor.

120 AY VADELİDE 3 MİLYONU AŞIYOR

Söz konusu kredi ise ilgili banka tarafından ‘ilk evim konut kredisi’ olarak adlandırılıyor. Bu kredinin ev alacak kişinin şartlarına uygun olmaması halinde yine en düşük faiz oranı ile çekilen bir başka kredinin aylık ödemesi de 32 bin 187 lirayı buluyor.

Bu kapsamda 120 ay vadeli çekilen, aylık yüzde 3.14 faiz oranı ile kullanılacak kredinin toplam geri ödemesi ise 3 milyon 822 bin lirayı aşıyor.

ORTA DİREK İÇİN EV HAYAL OLDU

Dar ve orta gelirli için ev almak neredeyse hayal oldu. Bankalarda ortalama 1 milyon liralık konut kredisine 12 ay vade ile ödenecek aylık taksit tutarı 69 bin 921 liraya kadar çıkıyor.

Aylık faizi yüzde 6.99’a ulaşan söz konusu konut kredisinin toplam geri ödemesi ise 8 milyon 401 bin lirayı aşıyor. Bu kredide toplam faiz oranı da 7 milyon 390 bin 527 lirayı buluyor. Böylece söz konusu konut kredisinin aylık taksit tutarı 17 bin 2 liralık asgari ücretin 4 katını aşıyor.