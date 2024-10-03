Konut kredi faizleri için iki banka harekete geçti! 60 ay vade, yüzde 2.89 kredi faizi: işte tüm detaylar...

03 Ekim 2024 09:35 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 09:39

Konut satışları son dönemde gerilerken bankalar konut kredi faizlerini aşağı çekti. Ziraat Bankası ile başlayan kredi kampanyası rüzgarına özel bankalar da dahil oldu. Akbank, ilk kez ev alacaklara yönelik kampanyasında kredi faizlerini yüzde 2,89 çekti. İşte konut kredi faizleri için tüm detaylar…

Konut fiyatlarındaki artış ve kredi faizlerinin yükselmesi yatırımcıyı ev almaktan vazgeçirdi. Birikimler altın ya da mevduat faizine yönlendirildi. Bankalar ise konut alımlarını artırmak için harekete geçti. Ziraat Bankası’nın ardından Akbank​ da konut kredi faizleri​ için bir kampanya başlattı. İşte konut almak isteyenler için tüm detaylar…

KONUT SATIŞLARI​ GERİLEDİ

Konut fiyatlarının alım gücünün üzerinde seyretmesi kredi faizlerinin yükselmesi konut sektöründe yavaşlamayı beraberinde getirdi. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 olarak gerçekleşti. Gerileyen konut satışları sonrası bankalar yeni kampanyalarını duyurmaya başladı.

İLK HAMLE ZİRAAT BANKASI’NDAN

Ziraat Bankası​ ilk faiz indirimine giden bankalardan biri oldu. Banka geçtiğimiz haftalarda ‘Konut Kredisi Ürün Paketi’ kapsamında yeni bir kampanya açıkladı. Buna göre, faizleri 60 ay vade yüzde 2,89, 120 ay vade yüzde 2,79’a seviyesine çekti.

Ziraat Bankası’nın kampanyası kapsamında 120 ay vadeyle 1 milyon lira konut kredisinin aylık taksidi 29 bin 966 lira denk geliyor. 10 yılın sonunda toplam geri ödeme 3 milyon 475 bin 928 şeklinde hesaplanıyor.

KONUT KREDİ FAİZİ KAMPANYASI AKBANK’TAN

Ziraat Bankası’nın ardından özel bankalar da harekete geçti. Konut kredi faizi kampanyasını ilk açıklayan özel banka Akbank oldu. Akbank ilk kez ev alacaklara yönelik konut kredisi faizini yüzde 2,89’a çekti. Ev sahibi olanlar için ise bu oran yüzde 3,2 oldu.

Bankanın ‘İlk Evim Konut Kredisi’ kampanyasında 60 ay vadeli 900 bin liralık kredinin aylık taksidi 31 bin 757 lira şeklinde hesaplandı. 5 yılın sonunda toplam geri ödeme ise 1 milyon 905 bin olacak.