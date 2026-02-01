Menü Kapat
Konut kredileri sil baştan! 5 milyon liralık evde kritik 'yüzde 90' düzenlemesi!

Şubat 01, 2026 10:42
1
Konut kredileri sil baştan! 5 milyon liralık evde kritik 'yüzde 90' düzenlemesi!

BDDK’nın kredi sisteminde yaptığı kapsamlı düzenlemeler, özellikle ilk kez ev almayı planlayanlar için yeni bir kapı araladı. Öte taraftan kredi kartı limitlerine üst sınır getirilirken 400.000 TL rakamı öne çıkıyor.

Konut kredilerinde birinci–ikinci el ayrımının kaldırılması ve 5 milyon TL’ye kadar konutlarda %90 finansman sağlanması da yeni düzenlemenin öne çıkan detaylarından. 

İşte tüm detaylar ve milyonları ilgilendiren o ayrıntılar...

2
ihtiyaç kredisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartı başta olmak üzere ekonomik hayata yönelik önemli düzenlemelere gitti. Buna göre kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak. Borç yapılandırılması başvurusu 3 ay içinde yapılacak.

3
kredi kartı limit

TÜM BANKALARDAKİ LİMİT TOPLANACAK 

Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacak. Kart limiti düşürülürken bankalar son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alacak. Konut kredilerinde birinci el/ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Değeri 5 milyon TL'ye kadar olan konutlarda, konut değerinin yüzde 90'ına, 5 milyon TL ile 7 milyon TL arasındaki konutlarda yüzde 80'ine, 10 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki konutlarda yüzde 50'ye kadar kredi kullanılabilecek.

4
konut kredisi

KONUT KREDİLERİNDE KRİTİK DEĞİŞİKLİK 

Konut kredilerinde değer oranı üzerinde kritik değişiklik yapıldı. Tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı bakımından birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Ayrıca, 2010 yılından sonra inşa edilen ve asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı. A ve B grubu ise en yüksek kredi oranına sahip grup konumunda.

5
konut kredisi

İLK KEZ KONUT ALACAKLARA DESTEK 

BU kapsamda yapılan düzenlemelerle, enerji verimliliği yüksek ve görece depreme dayanıklı yeni konutların alımının teşvik edilmesi ile ilk kez konut sahibi olacak tüketicilerin desteklenmesi sağlanacak.

 

6
konut kredisi

DEĞERE GÖRE KREDİ  

Eski düzenlemede, konutun birinci el veya ikinci el olmasına göre farklı kredi oranları uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu ayrım büyük oranda sadeleştirilerek tüm konut alımları için tek bir ana tablo belirlendi. Buna göre, değeri 5 milyon TL'ye kadar olan konutlarda A ve B enerji sınıfına sahip konutlar için konut değerinin yüzde 90'ına C sınıfı için yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. Aynı değer diğer konutlarda ise yüzde 70 olarak uygulanacak.

7
Konut kredileri sil baştan! 5 milyon liralık evde kritik 'yüzde 90' düzenlemesi!

7-10 MİLYON TL ARASINDAKİ KONUTLARDA % 70 KREDİ

Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde, kredi değer oranları yüzde 75 azaltılarak uygulanacak.

5 milyon TL ile 7 milyon TL arasındaki konutlarda ise bu oranlar A ve B enerji sınıfında konut değerinin yüzde 80'ine, C sınıfı için yüzde 70'ine, diğer konutlarda ise yüzde 60'ına kadar kredi kullanılabilecek. 

8
konut kredisi oranları

7 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki konutlarda oranlar A ve B enerji sınıfına sahip konutlarda 70, C sınıfında yüzde 60, diğer konutlarda ise yüzde 50 seviyesinde olacak. 10 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki konutlarda bu oranlar A ve B enerji sınıfına sahip konutlarda yüzde 50, C sınıfında yüzde 40, diğer konutlarda ise yüzde 30 olacak. 20 milyon TL'nin üzerindeki konutlarda bu oranlar A ve B enerji sınıfına sahip konutlarda yüzde 50, C sınıfında yüzde 40, diğer konutlarda ise yüzde 30 seviyesinde uygulanacak.

9
kredi kartı yapılandırma

Bireysel kredi borçluları yönelik kritik bir düzenleme daha yapıldı. Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, belirli şartlar altında yeniden yapılandırılabilecek.

 

10
kredi kartı yapılandırma

48 AY VADE

Kart hamilleri ve kredi borçluları, yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri için 3 ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, borçlarını azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırabilecek. Böylece ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların borç yükü hafifletilecek ve finansal istikrarı desteklenmiş olacak.

