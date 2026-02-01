Konut kredileri sil baştan! 5 milyon liralık evde kritik 'yüzde 90' düzenlemesi!

DEĞERE GÖRE KREDİ

Eski düzenlemede, konutun birinci el veya ikinci el olmasına göre farklı kredi oranları uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu ayrım büyük oranda sadeleştirilerek tüm konut alımları için tek bir ana tablo belirlendi. Buna göre, değeri 5 milyon TL'ye kadar olan konutlarda A ve B enerji sınıfına sahip konutlar için konut değerinin yüzde 90'ına C sınıfı için yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. Aynı değer diğer konutlarda ise yüzde 70 olarak uygulanacak.