Konut kredilerinde faiz indirimi rüzgarı: Bankalar harekete geçti! Konut ve taşıt hayalleri canlanıyor

27 Aralık 2024 10:45 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:24

Merkez Bankası kararı sonrası kredi faizlerinde son durum merak konusu oldu. Sürpriz faiz indirimi hareketinin ardından bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşandı. Gayrimenkul sektörünü heyecanlandıran bu gelişmenin ardından ev ve araba alacaklar için umut ışığı doğdu. Nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, kamu ve özel bankaların kredi faiz oranlarını araştırıyor. İşte güncel taşıt ve konut kredisi faiz oranları.

Merkez Bankası, 22 ay sonra faiz indirdi. Kamu ve özel bankaların güncel faiz oranları ise bu adımın ardından hareketlendi. Ev, araç sahibi olmak isteyen ya da nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, banka banka güncel oranları araştırmaya başladı. Merkez Bankası’nın daha önce verdiği indirim sinyali ile hali hazırda bankalar da geçtiğimiz hafta konut faizlerinde indirim yapmaya başlamışlardı. Ancak karar sonrası ev ve araba alacak vatandaşlar yeniden harekete geçti.

MERKEZ'DEN BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE İNDİRİM

Merkez Bankası, yılın son faiz kararını açıklarken sürpriz bir indirim yaptı. TCMB, politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5'e düşürdü. Gecelik faiz koridorunda 150 baz puanlık artı ve eksi yönlü bir pencere açarak gerektiğinde politika faizini %49’a çekebilirim ya da %46’ya indirebilirim mesajını verdi. Böylece TCMB 22 ay sonra ilk kez faiz indirmiş oldu.

BANKALARDAN FAİZ HAMLESİ

Faiz kararı öncesi 120 ay vadeli 1 milyon TL tutarında kredilerin faizleri bankalarda yüzde 2,84 ile 5,89 arasında seyrediyordu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun ikinci ev alımlarında yüzde 22,5 oranında bir kısıtlama uygulaması ikinci evlere olan taleplerin düşük kalmasına neden olsa da uzmanlar politika faiz oranlarının düşmesi ile bankaların kredi faiz oranlarını güncellemesi bekleniyor. Böylece ilk ev alımları için konut kredisine başvuruların artacağı öngörüldü. Bu kapsamda konut kredilerinin indirimlerin devam etmesi durumunda anlamlı bir seviyeye geleceği vurgulandı. Önümüzdeki haftalarda faizlerin daha da düşmesi bekleniyor.

KONUT HEM YATIRIM HEM EMEKLİLİK PLANI

Konut vatandaşlar tarafından hem yatırım aracı olarak görülürken aynı zamanda en iyi emeklilik planı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar özellikle de ilk ev alımları için konut kredisi için başvuruların 2025 yılının ilk aylarında artmasını bekliyor.

GÜNCEL TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İşte, bankalara göre taşıt kredisi faiz oranları:

Ziraat Bankası: %5,05

Halkbank (0 km): %5,09 / Taşıt Kredisi (2. El): %5,15

Akbank: %4,55

İş Bankası: %4,14

Yapı Kredi (400 Bin TL): %4,59

Denizbank (400 Bin TL – 48 Ay Vade): %5,24

EV ARABA ALIMI İÇİN BEKLENMELİ Mİ?

Uzmanlara göre, eğer acil bir ihtiyaç yoksa ev veya araba almak için faizlerin daha da düşmesinin doğru olacağı savunuldu. Merkez Bankası’nın 2025 yılında sadece 8 kez faiz toplantısı yapabileceği ve zamanı geldiğinde büyük faiz indirimleri gerçekleştirebileceği ileri sürülüyor.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

Konut kredisi faiz oranları yüzde 3 ile yüzde 5 aralığında dalgalanıyor. Yüzde 3 faiz oranı, 120 ay geri ödemeli 1 milyon liralık konut kredisi 3 milyon 725 bin lira olarak geri ödeniyor.

QNB STANDART MORTGAGE

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421,45 TL

Toplam Ödeme: 3.547.701 TL

AKBANK İLK EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.605.044 TL

ALBARAKA TÜRK KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.724.550 TL

İŞ BANKASI EV KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 31.815,84 TL

Toplam Ödeme: 3.839.600 TL

ING KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 33.590,60 TL

Toplam Ödeme: 4.047.132 TL

VAKIF KATILIM KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.710.619 TL

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,03

Aylık Taksit: 31.167,07 TL

Toplam Ödeme: 3.761.153 TL

KUVEYT TÜRK KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.822.348 TL

TÜRKİYE FİNANS KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,25

Aylık Taksit: 33.215,37 TL

Toplam Ödeme: 3.997.904 TL

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,61

Aylık Taksit: 36.619,41 TL

Toplam Ödeme: 4.409.920 TL

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.819.131 TL

ALTERNATİF BANK KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 33.590,60 TL

Toplam Ödeme: 4.044.172 TL

VAKIFBANK SIFIR KONUTLARA ÖZEL SARIPANJUR KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.058.143 TL

HALKBANK HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 34.626,53 TL

Toplam Ödeme: 4.173.883 TL

ZİRAAT KATILIM KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,50

Aylık Taksit: 35.573,17 TL

Toplam Ödeme: 4.279.345 TL

DENİZBANK MORTGAGE KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 42.400,78 TL

Toplam Ödeme: 5.101.192 TL

ICBC BANK TURKEY YENİ EVİM KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,59

Aylık Taksit: 46.111,34 TL

Toplam Ödeme: 5.546.620 TL

ANADOLUBANK KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 52.613,36 TL

Toplam Ödeme: 6.326.803 TL

ŞEKERBANK KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 58.961,37 TL

Toplam Ödeme: 7.091.064 TL