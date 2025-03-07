Konut kredilerinde yeni dönem! İslam Memiş’ten ev alacaklara kritik uyarı: İki seçenek var

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından konut kredileriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Peki, ev sahibi olmayı düşünenleri neler bekliyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik uyarılarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2024'ten bu yana sürdürdüğü faiz indirim sürecine bir yenisini daha ekledi. Son olarak 250 baz puanlık bir düşüşle politika faizini yüzde 42,5’e çekti. 2024 yılında yüzde 50 seviyesinde sabit tutulan faiz, Aralık ayında yüzde 47,5’e, yılın başında ise yüzde 45’e düşürülmüştü.



Faiz indirimi sonrası piyasaların tepkisi ve olası etkileri merak konusu olurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KONUT KREDİLERİNE ETKİSİ NE OLACAK?

İslam Memiş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, faiz indiriminin şu an için konut kredilerine doğrudan bir etkisinin olmayacağını belirtti. "Öncelikle kredi musluklarının açılması gerek. Şimdilik bir değişiklik beklemiyorum" diyen Memiş, konut alımına yönelik iki ihtimale dikkat çekti:

İlk kez ev alacaklar için düşük oranlı özel krediler

Yıl sonunda hayata geçirilmesi beklenen sosyal konut projeleri (TOKİ)

Bu iki gelişmenin konut sektörüne hareketlilik kazandıracağını belirten Memiş, özellikle sosyal konut projelerinin piyasadaki hareketliliği artırabileceğini öngörüyor.

BORSA VE DÖVİZDE SON DURUM

Borsa İstanbul’daki hareketlilik üzerine de değerlendirmelerde bulunan Memiş, BIST 100 endeksinin 10.459 puana yükselmesini olumlu bir gelişme olarak yorumladı. Memiş, "Bu, endeksin 11.800-12.000 seviyelerini de geç de olsa görebileceğinin işareti" ifadelerini kullandı.



Döviz piyasasına ilişkin olarak ise EUR/USD paritesinin 1,0853 seviyesini test ettiğini belirten Memiş, yıl içerisinde 1,12 seviyesinin görülebileceğini tahmin ettiğini dile getirdi. Dolar endeksinin (DXY) 103,72 seviyesine geldiğini vurgulayan Memiş, bu göstergenin zamanla 92-94 seviyelerinin test edileceğine işaret ettiğini söyledi.

ALTIN VE EURO YATIRIMCISINA KRİTİK UYARILAR

Döviz yatırımcılarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Memiş, özellikle altın ve Euro ilişkisine dikkat çekti. "EUR/USD paritesi bugün 1,0770 seviyesini gördü. Şu an 1,0750 seviyesinde. Altın ise 91.080 € seviyesinden 88.860 €'ya geriledi. Yani, Euro ile altın almak şu anda daha uygun hale geldi" ifadelerini kullandı.



Memiş, EUR/USD paritesinin 1,0180-1,03 aralığını gören yatırımcıların doğru bir karar verdiğini belirterek, Euro’nun altın karşısında daha da ucuzlayabileceğini ifade etti.