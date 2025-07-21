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 | Bengü Sarıkuş

Konut kredisi alacaklar dikkat! Yüzde 100'ü aşan artış

BDDK verilerine göre konut kredilerindeki artış rekor seviyeye ulaşarak 588 milyar 450 milyon liraya ulaştı. Kira fiyatlarındaki artış konut satışındaki artış oranından fazla olduğu için vatandaş ev kiralamak yerine kredi ile ev almayı tercih ediyor.

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Konut kredisi alacaklar dikkat! Yüzde 100'ü aşan artış
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 11:29

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Konut kredi faizlerinde görülen yatay seyre rağmen vatandaşlar kredi ile konut satın almaya devam ediyor. TÜİK'in açıkladığı Haziran 2025 Konut Satış İstatistikleri'ne göre 2025 yılının Haziran ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 112,6 artarak 14 bin 484'e yükseldi. Yılın ilk yarısında ise toplam ipotekli satışlar yüzde 100,5 artışla 103 bin 90 adet olarak gerçekleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tarafından 11 Temmuz tarihli raporunda da konut kredilerindeki artış da rekor seviyeye ulaşarak 588 milyar 450 milyon liraya ulaştı" dedi.

Konut kredisi alacaklar dikkat! Yüzde 100'ü aşan artış

İPOTEKLİ SATIŞLARDA YÜZDE 100'Ü AŞAN ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran 2025 Konut Satış İstatistikleri'ne göre 2025 yılının Haziran ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 112,6 artarak 14 bin 484'e yükseldi. Yılın ilk yarısında ise toplam ipotekli satışlar yüzde 100,5 artışla 103 bin 90 adet olarak gerçekleşti.

Konut kredisi alacaklar dikkat! Yüzde 100'ü aşan artış

KİRADAKİ ARTIŞ SATIŞTAKİ ARTIŞTAN DAHA FAZLA

Konut kredileri faiz oranının yüzde 3 seviyelerinde olmasına rağmen kullanımların arttığına değinen Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu davranışın birkaç nedene bağlı olduğunu söyledi. Vatandaşların kiralık konut ve buna bağlı gelişen barınma sorunlarına karşı bir an önce kendi evlerine geçme isteğinin ağır bastığını ifade eden Özelmacıklı, "Kiradaki fiyat artışı, satış fiyatlarından çok daha yüksek seviyelerde. İmkânı olanlar yatırımlardan kalan açığı konut kredisiyle tamamlayarak ev sahibi olmayı deniyorlar. Özellikle ikinci el konutta hala ulaşılabilir seviyelerdeyiz" diye konuştu.

Konut kredisi alacaklar dikkat! Yüzde 100'ü aşan artış

YAPILANDIRMADA KOLAYLIK

Konut yatırımı planlayan vatandaşların bir kısmının da faiz indirimini beklediğinin altını çizen Özelmacıklı, "Aslında bu pek rasyonel bir yaklaşım değil. Zira ülkemizde konut kredi faizlerinin düşmesi her zaman için konut fiyatlarında artış olarak gözlemlenir. Finansmanın kolaylaşması talebi artırırken, talebin artması fiyatları yukarı çekecektir. Dolayısıyla şartları uygun olan vatandaşların para piyasası araçlarından gayrimenkule de geçişi için son virajlardayız. Faiz indirimini beklemeden harekete geçilmesi bu dönemde kazanç olarak geri dönecektir. Ayrıca ülkemizde düştüğünde kredinin tekrar aynı ya da başka bir banka üzerinden tekrar yapılandırılması önemli bir avantaj" dedi.

Konut kredisi alacaklar dikkat! Yüzde 100'ü aşan artış

TEMMUZ AYINDA FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Sektör olarak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 24 Temmuz'daki toplantısında faiz indirimi kararı açıklamasını beklediklerini ifade eden Özelmacıklı, "Bu durumda şu an yüzde 3,09-yüzde 2,99 seviyelerinde gezen faiz oranlarının ilk etapta 2,89'a, yıl sonuna kadar ise 2,69'a gerileyeceğini öngörüyoruz. Oranların yüzde 2'nin altına ineceği tarihi ise 2026 ortaları olarak tahmin ediyoruz. Sürecin böyle yaşanması halinde bu sene konut satışında yeni rekorları görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Konut kredisi alacaklar dikkat! Yüzde 100'ü aşan artış

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI İLE METREKARE BAZLI YATIRIM

TOKİ ve Emlak Konut'un yeniden hayata geçirdiği "gayrimenkul sertifikası" uygulamasına da değinen Özelmacıklı, "Gayrimenkul sertifikası, konut yatırımını düşünen vatandaşlar için iyi bir alternatif olabilir. Zira bağımsız bölüm olarak konut yatırımına gücü yetmeyen vatandaşlar, gayrimenkul sertifikası ile metrekare bazlı yatırım yapma olanağına sahip olacaklar. Üstelik bu sertifikalar Borsa İstanbul'da da işlem gören birer yatırım aracı olduğu için değer artış kazancının yanında bu alandan da kazanç elde etme olanağı söz konusu. Ayrıca yeteri kadar büyüklükte, gayrimenkul sertifikası edinen bir yatırımcı, sertifikalarını bağımsız bölüme dönüştürerek ev sahibi olma imkânı da bulabiliyor" diyerek sözlerini noktaladı.

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ETİKETLER
#konut kredisi
#kira
#faiz oranları
#konut fiyatları
#İpotek
#Gayrimenkul Yatırımı
#Ekonomi
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