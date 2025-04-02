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 | İrem Çınar

Konut kredisi faiz oranı 18 ayın en düşük seviyesinde! 1 milyon TL’nin geri ödemesi rekor düşüşte

Bankaların sunduğu konut kredilerinin faiz oranı, 21 Mart haftasında yüzde 39,25'e düşerek son 18 ayın en düşük seviyesine indi. Bu durum, 1 milyon TL'lik konut kredisi için geri ödeme tutarlarında da önemli bir değişikliğe yol açtı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 12:57

Türkiye, son 1,5 yıldır uyguladığı dezenflasyon programının etkilerini göstermeye başladı. Haziran 2024'te enflasyon yüzde 71,6'ya ulaşırken, Şubat 2025'te bu oran yüzde 39,05'e geriledi. Enflasyonun bu şekilde düşmesi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranlarını 250 baz puan indirerek yüzde 42,50'ye çekti. Bu indirim, son iki toplantıda toplamda 500 baz puanlık bir faiz indirimi anlamına geliyor.

FAİZ İNDİRİMLERİNİN ARDINDAN BANKALAR HAREKETE GEÇTİ

TCMB'nin faiz indirimlerinin ardından bankalar da konut kredisi faiz oranlarını düşürmeye başladı. Merkez Bankası verilerine göre, 21 Mart haftasında konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı yüzde 39,25'e geriledi. Bu, son 18 ayın en düşük seviyesine işaret ederken, önceki düşük seviye 8 Eylül 2023'te yüzde 38,85 olarak kaydedilmişti. En yüksek oran ise 5 Nisan 2024'te yüzde 45,14 olmuştu.

Konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte, bankalardan alınan kredilerin geri ödeme tutarları da azalmış durumda. Örneğin, 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredi için aylık ödeme 31 bin 352 TL'den 27 bin 163 TL'ye geriledi. Toplamda ise geri ödeme tutarı 502 bin lira azalarak 3 milyon 260 bin TL'ye düştü.
Ancak, sektör temsilcilerine göre, faiz oranları hâlâ ideal seviyede değil. Konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1 ve altında olması beklenirken, mevcut oranlar yüzde 2,59 gibi daha yüksek seviyelerde bulunuyor. Bu yüksek faiz oranları, ipotekli satışların dip yapmasına neden olmuştu.

FAİZ ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ, SATIŞLARI OLUMLU ETKİLİYOR

Son dönemdeki yüksek faiz oranları nedeniyle, geçen yıl ipotekli konut satışlarının toplam konut satışlarından aldığı pay, 2013 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Geçen yıl bu oran yüzde 10,7'ye düşerken, 2024 yılının ilk iki ayında yüzde 14,7'ye çıktı. Önceki yıllarda bu oranlar yüzde 39,8'e kadar yükselmişti. Bu gelişme, yüksek faiz oranlarının konut satışları üzerindeki baskıyı gözler önüne seriyor.

KONUT KREDİLERİNDEKİ DÜŞÜŞ YIL BOYUNCA DEVAM EDEBİLİR

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, konut kredisi faiz oranlarındaki düşüşün yılın geri kalanında da devam edeceğini öngördü. Şener, "Konut kredilerindeki düşüş, enflasyondaki gerilemeye paralel olarak politika faizlerinin düşmesiyle devam edecek. Bu durum, kredi oranlarını da aşağıya çekecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarına gerilemesiyle birlikte politika faizlerinin yüzde 30-35 seviyelerine ineceğini ve bunun da konut kredilerini yüzde 29'a kadar düşürebileceğini belirtti.

"KREDİLERİN DÜŞMESİ SATIŞLARI HIZLANDIRABİLİR"

Şener, konut kredilerindeki düşüşün konut satışlarını artıracağına dikkat çekti. Kredilerde sağlanan finansman miktarının artırılması durumunda, satış adedinde daha hızlı artışlar beklenebileceğini söyledi.

"HEDEFLENEN SEVİYEYE HENÜZ ULAŞILAMADI"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, konut kredilerinin satışların toplamına olan etkisinin büyük olduğunu ifade etti. Akdoğan, "Krediler, vatandaşların konut edinimini kolaylaştıran ve konut erişimini artıran en önemli faktördür. Faiz arttıkça, ipotekli satışların sayısı da düşüyor" dedi. Son birkaç ayda faiz oranlarının düşmesinin, ipotekli satışlara yansıdığını belirten Akdoğan, faiz oranlarının hala yüksek olsa da bu düşüşün önemli olduğunu vurguladı.

YIL SONUNDA DAHA DÜŞÜK FAİZ ORANLARI BEKLENİYOR

Şu anda konut kredisi faiz oranı yüzde 2,59 seviyesine kadar gerilemişken, Akdoğan, ideal oranların maksimum yüzde 1 olması gerektiğini belirtti. "Vatandaşı harekete geçiren psikolojik sınır yüzde 1'dir" diyen Akdoğan, yıl sonunda faiz oranlarının yüzde 2 civarına düşmesini beklediğini ifade etti.

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Sıkça Sorulan Sorular

2 milyonluk eve ne kadar kredi verilir?
BDDK kararına göre değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi kullanılamaz. 1. el konut alımında enerji sınıfı A olan ve değeri 2 milyon TL altındaki evler için %90'a kadar kredi kullanılabilir. Değeri 2 ila 5 milyon TL arasındaki evlerde ise kredi oranı %70 olarak uygulanabilir.
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