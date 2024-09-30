Konut kredisi faiz oranı düştü talep patladı! Kiracıları kötü haber bekliyor

30 Eylül 2024 11:37 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:40

Konut kredisi faiz oranları düştü. Bankaların kredi faizlerini düşürmesi ile konuta olan talep yükseldi. Üniversite öğrencilerinin yerleşmesi, memur atamaları ve düğün sezonunun yavaş yavaş tamamlanması ile konuta olan talep patlattı. Tüm bunların ardından kiraların da yükselmesi bekleniyor. Kiralık piyasasında hareketli bir dönem bizi bekliyor.

İstanbul'da kira fiyatları uçtu! En pahalı ve en ucuz semtler belli oldu: İşte ilçe ilçe kira fiyatları...

İstanbul'da kira fiyatları uçtu! En pahalı ve en ucuz semtler belli oldu: İşte ilçe ilçe kira fiyatları...

Konut kredilerinde düşüş ev alma hayali kuran vatandaşları sevindirdi. Düşen konut kredisi faiz oranları nedeniyle konuta olan talep patladı. Konut krizi kapıya dayandı. Bu talep dalgasının kiraları ciddi oranda artırması bekleniyor. Faizlerin düşeceği söylentisi ise hızla yayılıyor. Yatırımcılar yavaş yavaş gayrimenkul tarafına kayıyor. Kur korumalı mevduattan çıkanlar, döviz mevduattan çıkanlar da kira çarpanının etkisiyle konuta yöneliyor.

KONUTTA TALEP PATLADI

Ağustos ve eylül ayları en fazla konut fiyatlarının ve kiraların arttığı dönem olarak biliniyor. 2024 yılında da bu aylarda konut piyasası hareketlendi. Temmuz ayında da konut satışlarında bir artış vardı ancak satışlardaki artışın yanı sıra aynı zamanda konut

fiyat artışları da reele doğru değişmeye başladı.

Uzmanlar ise ilerleyen dönemler için de "Konut fiyatları artacak ama reel anlamda düşecek" diyor. Ancak bu ay bir farklılık oldu ve reel anlamda da fiyatlarda bir artış gördük.

Konut satışları Türkiye​ genelinde Ağustos ayında bir önceki aya göre yaklaşık % 10'a e karşılık gelen bir yükseliş yaşadı.

KİRALAR YÜZDE 30 ARTABİLİR

Faizlerin düşeceği söylentisi ise hızla yayılıyor. Yatırımcılar yavaş yavaş gayrimenkul tarafına kayıyor. Kur korumalı mevduattan çıkanlar, döviz mevduattan çıkanlar da kira çarpanının etkisiyle konuta yöneliyor.

Konutta talep hızla artarken metropollerde konut krizi kapıya dayandı. Bu talebin de kira fiyatlarına zam olarak yansıyacağı tahmin ediliyor. Özellikle İstanbul​, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi şehirlerde kiralık konut arayışı arttı.

Bu dönemde satılık konut fiyatları​ daha stabil ilerlese de kiralar yukarı doğru gitmesi bekleniyor. Talep dalgasının kiraları ortalama yüzde 30 artırması bekleniyor.

KONUT KREDİ FAZİLERİ DÜŞTÜ KİRALAR ARTTI

Century 21 Invest İşe Alım Direktörü Kemal Bayyar, konut kredisi faiz indiriminin ardından piyasanın son durumunu değerlendiren bir paylaşım yaptı. Kredi faizlerindeki düşüşün ardından konut piyasasındaki son durumu mercek altına aldı.

Bayyar'ın paylaşımı şöyle;