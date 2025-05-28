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 | İrem Çınar

Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Ev sahibi olma hayali kuranlar bankaların konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. 28 Mayıs 2025 itibariyle konut kredisi faizleri yeniden yükselişe geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizine yönelik kararları da bu artışta belirleyici rol oynadı. Özellikle 120 ay vadeyle 2 milyon TL kredi çekmeyi düşünenler, güncel faiz oranlarını ve toplam geri ödeme tutarlarını yakından takip ediyor. İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 17:01

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için konut kredisi faiz oranlarındaki gelişmeler büyük önem taşıyor. 28 Mayıs 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan konut kredisi faiz oranlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Uzun süredir yüksek seyreden konut kredisi faizleri, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların krediye erişimini zorlaştırıyor. Faizlerdeki bu artışta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve ekonomideki belirsizlikler etkili oldu.

28 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranı yüzde %2,95 seviyesinde olurken, en yüksek oran yüzde 5,89 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar, kredi kullanmak isteyen vatandaşların geri ödeme planlarını doğrudan etkiliyor.

Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,95

Aylık Taksit: 60.858,48TL

Toplam Ödeme: 7.335.777TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,12

Aylık Taksit: 64.003,45TL

Toplam Ödeme: 7.716.864TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 62.704,27TL

Toplam Ödeme: 7.553.086TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 63.631,67TL

Toplam Ödeme: 7.672.500TL

Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 70.956,61TL

Toplam Ödeme: 8.538.043TL

ING

Faiz Oranı: %3,74

Aylık Taksit: 75.724,03TL

Toplam Ödeme: 9.113.667TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 67.369,06TL

Toplam Ödeme: 8.112.861TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 63.445,96TL

Toplam Ödeme: 7.643.015TL

Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 77.067,30TL

Toplam Ödeme: 9.271.776TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 65.308,18TL

Toplam Ödeme: 7.860.681TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %3,23

Aylık Taksit: 66.056,14TL

Toplam Ödeme: 7.958.311TL

Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

TEB

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 64.561,96TL

Toplam Ödeme: 7.777.475TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 62.704,27TL

Toplam Ödeme: 7.551.512TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 117.922,74TL

Toplam Ödeme: 14.173.028TL

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