Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Ev sahibi olma hayali kuranlar bankaların konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. 28 Mayıs 2025 itibariyle konut kredisi faizleri yeniden yükselişe geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizine yönelik kararları da bu artışta belirleyici rol oynadı. Özellikle 120 ay vadeyle 2 milyon TL kredi çekmeyi düşünenler, güncel faiz oranlarını ve toplam geri ödeme tutarlarını yakından takip ediyor. İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için konut kredisi faiz oranlarındaki gelişmeler büyük önem taşıyor. 28 Mayıs 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan konut kredisi faiz oranlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Uzun süredir yüksek seyreden konut kredisi faizleri, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların krediye erişimini zorlaştırıyor. Faizlerdeki bu artışta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve ekonomideki belirsizlikler etkili oldu.
28 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranı yüzde %2,95 seviyesinde olurken, en yüksek oran yüzde 5,89 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar, kredi kullanmak isteyen vatandaşların geri ödeme planlarını doğrudan etkiliyor.
İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
Faiz Oranı: %2,95
Aylık Taksit: 60.858,48TL
Toplam Ödeme: 7.335.777TL
Faiz Oranı: %3,12
Aylık Taksit: 64.003,45TL
Toplam Ödeme: 7.716.864TL
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62.704,27TL
Toplam Ödeme: 7.553.086TL
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 63.631,67TL
Toplam Ödeme: 7.672.500TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 70.956,61TL
Toplam Ödeme: 8.538.043TL
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 75.724,03TL
Toplam Ödeme: 9.113.667TL
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 67.369,06TL
Toplam Ödeme: 8.112.861TL
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 63.445,96TL
Toplam Ödeme: 7.643.015TL
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 77.067,30TL
Toplam Ödeme: 9.271.776TL
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 65.308,18TL
Toplam Ödeme: 7.860.681TL
Faiz Oranı: %3,23
Aylık Taksit: 66.056,14TL
Toplam Ödeme: 7.958.311TL
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 64.561,96TL
Toplam Ödeme: 7.777.475TL
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62.704,27TL
Toplam Ödeme: 7.551.512TL
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 117.922,74TL
Toplam Ödeme: 14.173.028TL