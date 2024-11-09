Konut kredisi faiz oranları dip seviyede! Akın akın kredi çekiyorlar: Kadınlara özel aylık taksit ödemeleri geri çekildi
Güncel konut kredisi faiz oranları yüksek kiralardan bıkmış ve ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek. Çünkü mevcut durumda, konut kredisi faizleri aşağı çekildi. İlk evim için konut kredisi faiz oranlarını yüzde 3’ün altına çeken dört bankanın kampanyaları ise devam ediyor. Öte yandan bazı bankalarda ev sahibi olmayı planlayan kadınlar için farklı ödeme planları geliştirildi.
Konut faiz oranlarındaki düşüş piyasayı hareketlendirdi. Aylık taksitlerde ciddi düşüş yaşandı. Konut kredi talebinin büyük kısmı kamu bankaları tarafından karşılandı. Konut kredi faizlerinde son dönemde yaşanan düşüşlerle birlikte ev almak isteyenler de harekete geçti. Konut fiyatları ise son bir yılda reel olarak değer kaybetti. İşte ev sahibi olmak isteyenler için farklı bankaların sunduğu ödeme planları ve uygun fırsatlar.
GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ
BDDK yaklaşık 1 buçuk ay önce bankaların bireysel kredi ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığını kaldırarak faiz yükünü hafifletmeye yönelik adım attı.
Bu adım sonrası Ziraat Bankası ilk evini alacaklar için konut kredisi faizini yüzde 2,79’a çekti. Kampanyaya özel ve yabancı bankalar da karşılık verdi. Konut kredisi faizleri yüzde 2,89, 2,99 ve 2,84 gibi oranlarda kullandırıldı.
AYLIK TAKSİT ÖDEME PLANLARI DEĞİŞTİ
BDDK düzenlemesinin öncesinde, aylık yüzde 4,5 faiz oranıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik kredi, aylık 45,300 bin TL taksit ödemesi faiz oranının yüzde 2,84’e inmesiyle 29.421 TL oldu. Faizlerin yüzde 4,5 ve 5,5’i aştığı dönemlerde toplam geri ödeme ortalama 6,6 milyon TL iken yeni oranlarla bu tutar 3,5 milyon TL oldu. Yıllık kredi maliyeti de yüzde 70’lerden yüzde 40 seviyelerine geriledi.
KADINLAR İÇİN FARKLI ÖDEME SEÇENEKLERİ
Konut kredisi faiz oranları aşağı çekilirken ev sahibi olmayı planlayan kadınlar için farklı ödeme seçenekleri de sunuldu. Ancak şartlar kişinin durumuna göre değişiyor. Halkbank, Akbank, Garanti BBVA ve Ziraat Bankası, 1 milyon TL konut kredisi için güncellenmiş faiz tutarlarını ve geri ödeme tutarları ise şöyle;
1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ GÜNCEL ÖDEME TABLOSU
HALKBANK
Faiz oranı: Yüzde 3,40
Aylık ödeme: 34 bin 626 TL,
Toplam geri ödeme: 4 milyon 173 bin 883 TL
AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 2,89
Aylık taksit: 29 bin 878 TL,
Toplam geri ödeme: 3 milyon 605 bin 044 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 3,03
Aylık taksit: 31 bin 167 TL
Toplam ödeme: 3 milyon 759 bin 842 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 3,09
Aylık ödeme: 31 bin 723 TL
Toplam ödeme: 3 milyon 819 bin 131 TL.
AKIN AKIN BANKAYA KOŞUYORLAR
Konut kredi faizlerinde son dönemde yaşanan düşüşlerle birlikte ev almak isteyenler de harekete geçti ancak konut kredisinde yapılan kampanyalar yeni hesapları devreye aldı. Vatandaş ise kar etmek için yeni bir formül geliştirdi. “Şimdi yüksek faizle kredi çeker, faizler düşünce de yapılandırırım” hesabı yapan vatandaş fiyatların ateşi çıkmadan bankalara akın etti.
3 YIL SONRASI İÇİN KÖTÜ SENARYO
Konut yatırımı yapmayı düşünenler için Mert Başaran’dan dikkat çeken açıklama geldi. Konut yatırımı yapmayı düşünenlere önemli tavsiyelerde bulunan Başaran, 2-3 milyon TL bandındaki alınabilir konut projelerine maliyetler nedeniyle konut yapılamadığını ifade etti. Başaran, "İnsanlar bugün alamadıkları konutları 2-3 yıl sonra hiç alamayacaklar" dedi.
EVİN DEĞERİNİN YÜZDE 90'INA KADAR KREDİ İMKANI
Bankalar, konut kredisi verirken, ekspertiz değerinin en fazla yüzde 90'ı kadar kredi sağlayabilir. BDDK, 2023 yılında devreye aldığı uygulamayla ilk kez ev alacaklar, enerji sınıfına göre değişmekle birlikte evin değerinin yüzde 90’ına kadar kredi kullanabiliyor.