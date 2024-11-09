Konut kredisi faiz oranları dip seviyede! Akın akın kredi çekiyorlar: Kadınlara özel aylık taksit ödemeleri geri çekildi

09 Kasım 2024 12:40 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 12:45

Güncel konut kredisi faiz oranları yüksek kiralardan bıkmış ve ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek. Çünkü mevcut durumda, konut kredisi faizleri aşağı çekildi. İlk evim için konut kredisi faiz oranlarını yüzde 3’ün altına çeken dört bankanın kampanyaları ise devam ediyor. Öte yandan bazı bankalarda ev sahibi olmayı planlayan kadınlar için farklı ödeme planları geliştirildi.

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları

Konut faiz oranlarındaki düşüş piyasayı hareketlendirdi. Aylık taksitlerde ciddi düşüş yaşandı. Konut kredi talebinin büyük kısmı kamu bankaları tarafından karşılandı. Konut kredi faizlerinde son dönemde yaşanan düşüşlerle birlikte ev almak isteyenler de harekete geçti. Konut fiyatları ise son bir yılda reel olarak değer kaybetti. İşte ev sahibi olmak isteyenler için farklı bankaların sunduğu ödeme planları ve uygun fırsatlar.

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

BDDK yaklaşık 1 buçuk ay önce bankaların bireysel kredi ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığını kaldırarak faiz yükünü hafifletmeye yönelik adım attı.

Bu adım sonrası Ziraat Bankası ilk evini alacaklar için konut kredisi faizini yüzde 2,79’a çekti. Kampanyaya özel ve yabancı bankalar da karşılık verdi. Konut kredisi faizleri yüzde 2,89, 2,99 ve 2,84 gibi oranlarda kullandırıldı.

AYLIK TAKSİT ÖDEME PLANLARI DEĞİŞTİ

BDDK düzenlemesinin öncesinde, aylık yüzde 4,5 faiz oranıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik kredi, aylık 45,300 bin TL taksit ödemesi faiz oranının yüzde 2,84’e inmesiyle 29.421 TL oldu. Faizlerin yüzde 4,5 ve 5,5’i aştığı dönemlerde toplam geri ödeme ortalama 6,6 milyon TL iken yeni oranlarla bu tutar 3,5 milyon TL oldu. Yıllık kredi maliyeti de yüzde 70’lerden yüzde 40 seviyelerine geriledi.

KADINLAR İÇİN FARKLI ÖDEME SEÇENEKLERİ

Konut kredisi faiz oranları aşağı çekilirken ev sahibi olmayı planlayan kadınlar için farklı ödeme seçenekleri de sunuldu. Ancak şartlar kişinin durumuna göre değişiyor. Halkbank, Akbank, Garanti BBVA ve Ziraat Bankası, 1 milyon TL konut kredisi için güncellenmiş faiz tutarlarını ve geri ödeme tutarları ise şöyle;

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ GÜNCEL ÖDEME TABLOSU

HALKBANK

Faiz oranı: Yüzde 3,40

Aylık ödeme: 34 bin 626 TL,

Toplam geri ödeme: 4 milyon 173 bin 883 TL

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 2,89

Aylık taksit: 29 bin 878 TL,

Toplam geri ödeme: 3 milyon 605 bin 044 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: Yüzde 3,03

Aylık taksit: 31 bin 167 TL

Toplam ödeme: 3 milyon 759 bin 842 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 3,09

Aylık ödeme: 31 bin 723 TL

Toplam ödeme: 3 milyon 819 bin 131 TL.

AKIN AKIN BANKAYA KOŞUYORLAR

Konut kredi faizlerinde son dönemde yaşanan düşüşlerle birlikte ev almak isteyenler de harekete geçti ancak konut kredisinde yapılan kampanyalar yeni hesapları devreye aldı. Vatandaş ise kar etmek için yeni bir formül geliştirdi. “Şimdi yüksek faizle kredi çeker, faizler düşünce de yapılandırırım” hesabı yapan vatandaş fiyatların ateşi çıkmadan bankalara akın etti.

3 YIL SONRASI İÇİN KÖTÜ SENARYO

Konut yatırımı yapmayı düşünenler için Mert Başaran’dan dikkat çeken açıklama geldi. Konut yatırımı yapmayı düşünenlere önemli tavsiyelerde bulunan Başaran, 2-3 milyon TL bandındaki alınabilir konut projelerine maliyetler nedeniyle konut yapılamadığını ifade etti. Başaran, "İnsanlar bugün alamadıkları konutları 2-3 yıl sonra hiç alamayacaklar" dedi.

EVİN DEĞERİNİN YÜZDE 90'INA KADAR KREDİ İMKANI

Bankalar, konut kredisi verirken, ekspertiz değerinin en fazla yüzde 90'ı kadar kredi sağlayabilir. BDDK, 2023 yılında devreye aldığı uygulamayla ilk kez ev alacaklar, enerji sınıfına göre değişmekle birlikte evin değerinin yüzde 90’ına kadar kredi kullanabiliyor.