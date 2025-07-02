Konut kredisi faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. En düşük faiz oranı yüzde 2,89 seviyesinde olurken, 10 yıl vadeli 1 milyon TL'lik kredi çekenlerin ödeyeceği toplam tutar da belli oldu. İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. 2 Temmuz 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan konut kredisi faiz oranlarında düşüş yaşandı. En düşük faiz oranı yüzde 2,89 seviyesinde olurken, 10 yıl vadeli 1 milyon TL’lik bir konut kredisi için toplam geri ödeme tutarı da belli oldu.

FAİZLER GERİLEDİ, ÖDEME TUTARI AZALDI

Uzun süredir yüksek seyreden konut kredisi faizleri, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların krediye erişimini zorlaştırıyordu. Ancak son güncellemelerle birlikte en düşük faiz oranı yüzde 2,89’a çekildi. Bu oran üzerinden 120 ay vadeli (10 yıl) 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişinin toplam geri ödeyeceği tutar, faizlerdeki düşüş sayesinde önceki dönemlere kıyasla daha erişilebilir hale geldi.

2 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranı yüzde 2,89 seviyesinde olurken, en yüksek oran yüzde 5,25 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar, kredi kullanmak isteyen vatandaşların geri ödeme planlarını doğrudan etkiliyor.

İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54TL

Toplam Ödeme: 3.613.184TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 31.815,84TL

Toplam Ödeme: 3.849.350TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 31.352,13TL

Toplam Ödeme: 3.785.829TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 31.815,84TL

Toplam Ödeme: 3.849.600TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 35.478,30TL

Toplam Ödeme: 4.275.646TL

ING

Faiz Oranı: %3,74

Aylık Taksit: 37.862,01TL

Toplam Ödeme: 4.565.225TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %3,08

Aylık Taksit: 31.630,18TL

Toplam Ödeme: 3.819.196TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98TL

Toplam Ödeme: 3.831.257TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 38.533,65TL

Toplam Ödeme: 4.642.738TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 32.654,09TL

Toplam Ödeme: 3.937.190TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %3,23

Aylık Taksit: 33.028,07TL

Toplam Ödeme: 3.989.943TL

TEB

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 32.280,98TL

Toplam Ödeme: 3.898.758TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98TL

Toplam Ödeme: 3.820.057TL