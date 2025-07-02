Konut kredisi faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. En düşük faiz oranı yüzde 2,89 seviyesinde olurken, 10 yıl vadeli 1 milyon TL'lik kredi çekenlerin ödeyeceği toplam tutar da belli oldu. İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. 2 Temmuz 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan konut kredisi faiz oranlarında düşüş yaşandı. En düşük faiz oranı yüzde 2,89 seviyesinde olurken, 10 yıl vadeli 1 milyon TL’lik bir konut kredisi için toplam geri ödeme tutarı da belli oldu.
Uzun süredir yüksek seyreden konut kredisi faizleri, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların krediye erişimini zorlaştırıyordu. Ancak son güncellemelerle birlikte en düşük faiz oranı yüzde 2,89’a çekildi. Bu oran üzerinden 120 ay vadeli (10 yıl) 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişinin toplam geri ödeyeceği tutar, faizlerdeki düşüş sayesinde önceki dönemlere kıyasla daha erişilebilir hale geldi.
2 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranı yüzde 2,89 seviyesinde olurken, en yüksek oran yüzde 5,25 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar, kredi kullanmak isteyen vatandaşların geri ödeme planlarını doğrudan etkiliyor.
İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54TL
Toplam Ödeme: 3.613.184TL
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 31.815,84TL
Toplam Ödeme: 3.849.350TL
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 31.352,13TL
Toplam Ödeme: 3.785.829TL
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 31.815,84TL
Toplam Ödeme: 3.849.600TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 35.478,30TL
Toplam Ödeme: 4.275.646TL
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 37.862,01TL
Toplam Ödeme: 4.565.225TL
Faiz Oranı: %3,08
Aylık Taksit: 31.630,18TL
Toplam Ödeme: 3.819.196TL
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98TL
Toplam Ödeme: 3.831.257TL
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 38.533,65TL
Toplam Ödeme: 4.642.738TL
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 32.654,09TL
Toplam Ödeme: 3.937.190TL
Faiz Oranı: %3,23
Aylık Taksit: 33.028,07TL
Toplam Ödeme: 3.989.943TL
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 32.280,98TL
Toplam Ödeme: 3.898.758TL
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98TL
Toplam Ödeme: 3.820.057TL