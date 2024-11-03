Konut kredisi faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL'nin geri ödemesi değişti! İşte bankaların konut kredisi faiz oranları

03 Kasım 2024 10:49 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 11:45

Son dönemde ev sahibi olmak ekonomik açıdan çoğu vatandaşı zorluyor. Bu nedenle bankalar; konut kredileri, çeşitli faiz oranları ve ödeme planlarıyla ev hayali kuranlara destek olmaya çalışıyor. Konut kredisi faiz oranları yeniden güncellendi. Peki, 1 milyon TL'lik kredinin geri ödemesi ne kadar? İşte bankaların konut kredisi faiz oranları...

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları

En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 2 milyon ve 3 milyon TL’lik kredi için 10 yıllık ödeme planları

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların en büyük yardımcısı konut kredileri oluyor. Çoğu banka çeşitli faiz oranları ve ödeme kolaylıklarıyla ev hayali kuran vatandaşlara destek olmaya çalışıyor. 1 milyon TL konut kredisi​ almak isteyenler için bankaların faiz oranları belirlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararından sonra bankalar, konut kredisi faiz oranlarını yeniden revize etti. 1 milyon TL konut kredisinde en çok tercih edilen bankalar arasında Halkbank​, Akbank​, Garanti BBVA ve Ziraat Bankası yerini alıyor.

Peki, 1 milyon TL'lik kredinin geri ödemesi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları...

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU

Halkbank: yüzde 3,40 faiz oranıyla aylık taksit tutarı 34 bin 626 TL ve toplam ödeme tutarı 4 milyon 173 bin 883 TL.

Akbank: yüzde 2,89 faiz oranı​ sunan Akbank’ta aylık taksit tutarı 29 bin 878 TL, toplam ödeme tutarı ise 3 milyon 605 bin 044 TL.

Garanti BBVA: yüzde 3,03 faiz oranıyla aylık taksit tutarı 31 bin 167 TL, toplam ödeme tutarı ise 3 milyon 759 bin 842 TL.

Ziraat Bankası: yüzde 3,09 faiz oranıyla aylık taksit tutarı 31bin 723 TL, toplam ödeme tutarı ise 3 milyon 819 bin 131 TL.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini yüzde 50'de sabit tutmuştu. Politika faiz oranını Mart'ta yüzde 50'ye yükselten Merkez Bankası, son yedi aydır faizi bu oranda sabit tutuyor.