Konut kredisi faiz oranları güncellendi: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Ev almak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. 5 Haziran 2025 itibariyle konut kredisi faizleri yeniden yükselişe geçti. Özellikle 120 ay vadeyle 2 milyon TL kredi çekmeyi düşünenler, güncel faiz oranlarını ve toplam geri ödeme tutarlarını sık sık kontrol ediyor. İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

Ev sahibi olma hayali kuranlar için konut kredisi faiz oranlarındaki gelişmeler çok önemli. 6 Haziran 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan konut kredisi faiz oranlarında bir değişiklik yaşandı. Uzun süredir yüksek seyreden konut kredisi faizleri, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların krediye erişimini zorlaştırıyor.

6 Haziran 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranı yüzde%2,95seviyesinde olurken, en yüksek oran yüzde %5,25 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar, kredi kullanmak isteyen vatandaşların geri ödeme planlarını doğrudan etkiliyor.

İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,95

Aylık Taksit: 60.858,48TL

Toplam Ödeme: 7.335.777TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,12

Aylık Taksit: 64.003,45TL

Toplam Ödeme: 7.716.864TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 62.704,27TL

Toplam Ödeme: 7.553.086TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 63.631,67TL

Toplam Ödeme: 7.672.500TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 70.956,61TL

Toplam Ödeme: 8.538.043TL

ING

Faiz Oranı: %3,74

Aylık Taksit: 75.724,03TL

Toplam Ödeme: 9.113.667TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 67.369,06TL

Toplam Ödeme: 8.112.861TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 63.445,96TL

Toplam Ödeme: 7.643.015TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 77.067,30TL

Toplam Ödeme: 9.271.776TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 65.308,18TL

Toplam Ödeme: 7.860.681TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %3,23

Aylık Taksit: 66.056,14TL

Toplam Ödeme: 7.958.311TL

TEB

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 64.561,96TL

Toplam Ödeme: 7.777.475TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 62.704,27TL

Toplam Ödeme: 7.551.512TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %3,58

Aylık Taksit: 72.667,16TL

Toplam Ödeme: 8.749.634TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 105.226,71TL

Toplam Ödeme: 12.650.525TL