Konut kredisi faiz oranları güncellendi: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Ev almak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. 5 Haziran 2025 itibariyle konut kredisi faizleri yeniden yükselişe geçti. Özellikle 120 ay vadeyle 2 milyon TL kredi çekmeyi düşünenler, güncel faiz oranlarını ve toplam geri ödeme tutarlarını sık sık kontrol ediyor. İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
Ev sahibi olma hayali kuranlar için konut kredisi faiz oranlarındaki gelişmeler çok önemli. 6 Haziran 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan konut kredisi faiz oranlarında bir değişiklik yaşandı. Uzun süredir yüksek seyreden konut kredisi faizleri, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların krediye erişimini zorlaştırıyor.
6 Haziran 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranı yüzde%2,95seviyesinde olurken, en yüksek oran yüzde %5,25 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar, kredi kullanmak isteyen vatandaşların geri ödeme planlarını doğrudan etkiliyor.
İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
Faiz Oranı: %2,95
Aylık Taksit: 60.858,48TL
Toplam Ödeme: 7.335.777TL
Faiz Oranı: %3,12
Aylık Taksit: 64.003,45TL
Toplam Ödeme: 7.716.864TL
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62.704,27TL
Toplam Ödeme: 7.553.086TL
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 63.631,67TL
Toplam Ödeme: 7.672.500TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 70.956,61TL
Toplam Ödeme: 8.538.043TL
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 75.724,03TL
Toplam Ödeme: 9.113.667TL
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 67.369,06TL
Toplam Ödeme: 8.112.861TL
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 63.445,96TL
Toplam Ödeme: 7.643.015TL
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 77.067,30TL
Toplam Ödeme: 9.271.776TL
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 65.308,18TL
Toplam Ödeme: 7.860.681TL
Faiz Oranı: %3,23
Aylık Taksit: 66.056,14TL
Toplam Ödeme: 7.958.311TL
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 64.561,96TL
Toplam Ödeme: 7.777.475TL
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62.704,27TL
Toplam Ödeme: 7.551.512TL
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 72.667,16TL
Toplam Ödeme: 8.749.634TL
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 105.226,71TL
Toplam Ödeme: 12.650.525TL