Konut kredisinde limitler arttı! İşte çekilen tutara göre aylık geri ödeme rakamları

İlk evini alacaklar için umut faiz indirimiyle değil, limit artışıyla geldi. İlk ve ikinci el ayrımının kalktığı yeni tabloda, 20 milyon liraya kadar konutlar kredi kapsamına alındı.
İşte güncel banka faiz oranlarıyla ev sahibi olmanın maliyetleri ve çekilen kredi tutarlarına göre aylık geri ödeme rakamları...
Konut kredilerinde ise ilk ve ikinci el konut arasındaki ayrım kaldırıldı ve kredi limitleri yükseltilerek enerjisi sınıfına ilişkin de düzenlemeler gerçekleştirildi.
Yapılan düzenlemeyle birlikte konut kredilerinde 20 milyon liraya kadar kredi kullanılabilecek.
HANGİ EVE NE KADAR KREDİ VERİLECEK?
Konutun ekspertiz değerine göre kredi verildiği için konutun enerji sınıfına göre çekilecek kredi tutarı değişiyor.
Buna göre, 1 milyon lira ekspertiz değerine sahip konut için A-B enerji sınıfındaki konut için 900 bin lira, C enerji sınıfı için 800 bin lira, sınıflandırılmayan konutlar içinde 700 bin lira kredi kullanılacak.
ÖDEMELER NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Örnekle ilerlemek gerekirse 1 milyon lira ekspertiz değerine sahip A-B enerji sınıfındaki konut için 900 bin lira kredinin aylık taksiti yüzde 2,49 faiz oranıyla 120 ay vadede 23 bin 645 lira, toplam geri ödemesi 2 milyon 837 bin 400 lira oluyor.
20 milyon liralık konuta çıkan 10 milyon lira kredinin geri ödemesi de aynı şartlar altında aylık 262 bin 732 lira, toplam geri ödemesi ise 31 milyon 527 bin 840 lira oluyor.
🏢 3 MİLYON TL’LİK KONUT
A–B sınıfı
C sınıfı
🏗️ 5 MİLYON TL’LİK KONUT
A–B sınıfı
10 MİLYON TL’LİK KONUT
A–B sınıfı
C sınıfı
🧨 20 MİLYON TL’LİK KONUT (ÜST LİMİT)
A–B sınıfı
ÇIKACAK KREDİ ORANLARI NASIL BERLİRLENİYOR?
NTV'de yer alan habere göre; kredi çekmek isteyen kişinin göstereceği gelir belgesindeki tutarın, kredi taksit tutarının yarısına kadar olan kısmı için kredi kullandırılıyor. Örnek vermek gerekirse 100 bin lira maaşı olan bir kişi ilk evini alacaksa 50 bin lira taksit ödeme imkanına sahip sayılıyor ve azami 50 bin liralık taksit çıkacak kadar krediye erişebiliyor. Evli olanlar için aylık taksit tutarı daha yüksek hesaplanıyor.
ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDEN ÖNEMLİ?
Enerji Kimlik Belgesi e-Devlet üzerinden öğreniliyor. İster ikamet ettiğiniz konutun ister alacağınız konutun enerji kimlik belgesi bulunuyor.
e-Devlet'e girerek arama kısmına "Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama" yazdığınızda çıkan sayfada ilgili alanları doldurarak enerji kimlik sınıfını öğrenebilirsiniz.
Aksi halde enerji kimlik belgesi düşük sınıfta çıkarsa elinizdeki nakit tutar ile çekeceğiniz kredi tutarı arasında uyuşmazlık olacağı için krediyi kullanmak istemezseniz ekspertiz ücreti ödemiş olursunuz.