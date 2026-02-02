Konut kredisinde limitler arttı! İşte çekilen tutara göre aylık geri ödeme rakamları

ÖDEMELER NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Örnekle ilerlemek gerekirse 1 milyon lira ekspertiz değerine sahip A-B enerji sınıfındaki konut için 900 bin lira kredinin aylık taksiti yüzde 2,49 faiz oranıyla 120 ay vadede 23 bin 645 lira, toplam geri ödemesi 2 milyon 837 bin 400 lira oluyor.

20 milyon liralık konuta çıkan 10 milyon lira kredinin geri ödemesi de aynı şartlar altında aylık 262 bin 732 lira, toplam geri ödemesi ise 31 milyon 527 bin 840 lira oluyor.