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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Konut kredisine rekor ilgi! Faizler yüksek ama talep yoğun

Yüksek faizlere rağmen konut kredilerinde tarihi bir artış yaşanıyor. Yılın ilk çeyreğinde ipotekli satışlar yüzde 87 yükselirken, konut kredisi stoku 551,7 milyar lirayla rekor kırdı. Uzmanlar, yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 13:33
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 13:33

Konut kredi stoku, son bir yılda yüzde 24,2 oranında artış göstererek 551,7 milyar liraya ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ekonomi yönetiminin yaklaşık 1,5 yıldır uyguladığı dezenflasyon politikası kapsamında faiz oranlarındaki artış, konut kredisi faizlerine de yansımış, bu da ipotekli satışlarda ciddi bir düşüşe neden olmuştu.

Konut kredisine rekor ilgi! Faizler yüksek ama talep yoğun

12 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

2024 yılı genelinde toplam 1 milyon 478 bin 25 konut satışı gerçekleşti. Bu satışların yalnızca 158 bin 486’sı ipotekli olarak gerçekleşti ve kredili satışların toplam satışlardaki payı yüzde 10,7’ye kadar düştü. Bu oran, son 12 yılın en düşük seviyesine işaret etti. Ancak yılın ilk çeyreğinde konut kredisi faizlerinde gözlemlenen gerileme, ipotekli satışlara olumlu yansıdı. Ocak-Mart döneminde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,3 oranında artarak 51 bin 729’a ulaştı. Bu artış, kredi stokunun büyümesine de katkı sağladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, nisan ayı ortası itibarıyla konut kredilerinin toplam hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 arttı. 551,7 milyar liraya ulaşan bu hacim, rekor seviyeyi temsil ediyor.

Konut kredisine rekor ilgi! Faizler yüksek ama talep yoğun

"TALEP YÜKSEK, ARTIŞ SÜRECEK"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, Türkiye’de konut talebinin yüksekliğine dikkat çekerek, "Yüksek faiz oranlarına rağmen ipotekli satışlardaki artış ve kredi stokundaki rekor, talebin ne kadar yoğun olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Ekiz ayrıca, Türkiye’de ev sahipliği oranının yüzde 55 seviyelerine kadar düştüğünü hatırlatarak, "Yıllık en az 850 bin yeni konut üretilmesi gerekirken ruhsat verilerine göre bu sayı 450-500 bin arasında kalıyor. Bu durum hem fiyatları artırıyor hem de ev sahipliğini azaltıyor" açıklamasında bulundu. Yüksek kira fiyatlarının da insanları, uygun buldukları evi kaçırmamak için krediyle ev almaya yönelttiğini belirtti.

Konut kredisine rekor ilgi! Faizler yüksek ama talep yoğun

"KONUT FİYATLARI ARTTIKÇA KREDİ MİKTARI DA ARTIYOR"

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman ise ipotekli satışların artışında faizlerin kısmen düşmesinin etkili olduğunu vurgulayarak, artan konut fiyatlarının da çekilen kredi tutarlarını yükselttiğini söyledi. Büyükduman, "Konut kredi hacmi son bir yılda yüzde 24,2 arttı. Aynı dönemde konut fiyatları yüzde 31,3, enflasyon ise yüzde 39,1 arttı. Kredi stokundaki artış, enflasyonun gerisinde kalmış olsa da önemli bir yükseliş" dedi.

"KREDİYE YÖNELİM DEVAM EDEBİLİR"

Vartur Emlak CEO’su Şerif Varlı da uzun süredir ertelenen talebin son dönemde harekete geçtiğini ve yatırımcıların enflasyona karşı konutu güvenli liman olarak gördüklerini ifade etti. Varlı, "Konut fiyatlarının daha da artacağı beklentisi alıcıları harekete geçirdi. Ortalama kredi tutarlarının artması da kredi hacmini büyüttü" dedi.

Faiz oranlarının son 18 ayın en düşük seviyesinde olmasının krediye olan ilgiyi artırdığını vurgulayan Varlı, bu trendin sürdürülebilirliğinin büyük ölçüde faizlerin seyrine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

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ETİKETLER
#konut kredisi
#Konut Kredisi Faizleri
#Ekonomi
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