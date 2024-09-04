Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak

04 Eylül 2024 14:16 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:11

TOKİ'den eylül fırsatı! En ucuzu 20 bin TL olacak! 53 ilde arsa satışı başlıyor

TOKİ'den eylül fırsatı! En ucuzu 20 bin TL olacak! 53 ilde arsa satışı başlıyor

Devlet ilan sayfası ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için müjdeyi verdi. Yüksek konut fiyatları ve her geçen gün yükselen konut kredisi faizleri yüzünden ev alma hayallerini erteleyen vatandaşlara umut olacak haber geldi. 78 ilde evi olan olmayanlar için 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satışı yapılacak.

UCUZ KONUT MÜJDESİ DEVLETTEN GELDİ

Vatandaşların ev sahibi olması için devlet kollarını sıvadı. 78 ilde evi olan olmayan herkesin başvuru yapabileceği konut duyurusu yapıldı.

Devlet ilan sayfasında yayınlanan ilana göre, fiyatları 1.5 milyon liranın altında yüzlerce konut alıcısını bekliyor.

400-500 BİN TL'YE SATILIK KONUTLAR

İlanı inceleyen vatandaşlar 400 bin ve 500 bin TL'ye kadar olan satışa çıkan konutlara da rastladı.

Ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için devlet tarafından sunulan fırsatlar penceresinin bir kısmı şöyle;

Denizli'de 344 bin TL'ye satılık konut

Kocaeli'de 400 bin TL'ye satılık konut

Erzincan'da 427 bin TL'ye satılık konut

Ankara'da 525 bin TL'ye satılık konut

Bilecik'te 623 bin TL'ye satılık konut

Bursa'da 710 bin TL'ye satılık konut

Eskişehir'de 743 bin TL'ye satılık konut

Diyarbakır'da 750 bin TL'ye satılık konut

Ankara'da 800 bin TL'ye satılık konut

Karabük'te 839 bin TL'ye satılık konut

Elazığ'da 850 bin TL'ye satılık konut

Balıkesir'de 900 bin TL'ye satılık konut

İstanbul'da 1 milyon 50 bin TL'ye satılık konut

Balıkesir'de 1 milyon 100 bin TL'ye satılık konut

Batman'da 1 milyon 109 bin TL'ye satılık konut

Aksaray'da 1 milyon 200 bin TL'ye satılık konut

Manisa'da 1 milyon 190 bin TL'ye satılık konut

Tekirdağ'da 1 milyon 160 bin TL'ye satılık konut

Kayseri'de 1 milyon 500 bin TL'ye satılık konut

Ardahan'da 1 milyon 20 bin TL'ye satılık konut

İstanbul'da 1 milyon 310 bin TL'ye satılık konut

Hatay'da 1 milyon 356 bin TL'ye satılık konut

Nevşehir'de 1 milyon 300 bin TL'ye satılık konut

Ankara'da 1 milyon 400 bin TL'ye satılık konut

Konya'da 1 milyon 271 bin TL'ye satılık konut

Antalya'da 1 milyon 400 bin TL'ye satılık konut