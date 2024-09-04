Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak
Ev sahibi olmak isteyenler için son dakika açıklaması geldi. Konut başvuruları başladı. Müjdeyi devlet verdi. Devlet ilan sayfası üzerinden yayınlanan duyuruda 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satışı yapılacağı duyuruldu. Uygun fiyatlı konut satışı için şartlar da belirlendi. İşte 78 ilde yaşayan vatandaşlar için ucuz konut kampanyası.
Devlet ilan sayfası ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için müjdeyi verdi. Yüksek konut fiyatları ve her geçen gün yükselen konut kredisi faizleri yüzünden ev alma hayallerini erteleyen vatandaşlara umut olacak haber geldi. 78 ilde evi olan olmayanlar için 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satışı yapılacak.
UCUZ KONUT MÜJDESİ DEVLETTEN GELDİ
Vatandaşların ev sahibi olması için devlet kollarını sıvadı. 78 ilde evi olan olmayan herkesin başvuru yapabileceği konut duyurusu yapıldı.
Devlet ilan sayfasında yayınlanan ilana göre, fiyatları 1.5 milyon liranın altında yüzlerce konut alıcısını bekliyor.
400-500 BİN TL'YE SATILIK KONUTLAR
İlanı inceleyen vatandaşlar 400 bin ve 500 bin TL'ye kadar olan satışa çıkan konutlara da rastladı.
Ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için devlet tarafından sunulan fırsatlar penceresinin bir kısmı şöyle;
Denizli'de 344 bin TL'ye satılık konut
Kocaeli'de 400 bin TL'ye satılık konut
Erzincan'da 427 bin TL'ye satılık konut
Ankara'da 525 bin TL'ye satılık konut
Bilecik'te 623 bin TL'ye satılık konut
Bursa'da 710 bin TL'ye satılık konut
Eskişehir'de 743 bin TL'ye satılık konut
Diyarbakır'da 750 bin TL'ye satılık konut
Ankara'da 800 bin TL'ye satılık konut
Karabük'te 839 bin TL'ye satılık konut
Elazığ'da 850 bin TL'ye satılık konut
Balıkesir'de 900 bin TL'ye satılık konut
İstanbul'da 1 milyon 50 bin TL'ye satılık konut
Balıkesir'de 1 milyon 100 bin TL'ye satılık konut
Batman'da 1 milyon 109 bin TL'ye satılık konut
Aksaray'da 1 milyon 200 bin TL'ye satılık konut
Manisa'da 1 milyon 190 bin TL'ye satılık konut
Tekirdağ'da 1 milyon 160 bin TL'ye satılık konut
Kayseri'de 1 milyon 500 bin TL'ye satılık konut
Ardahan'da 1 milyon 20 bin TL'ye satılık konut
İstanbul'da 1 milyon 310 bin TL'ye satılık konut
Hatay'da 1 milyon 356 bin TL'ye satılık konut
Nevşehir'de 1 milyon 300 bin TL'ye satılık konut
Ankara'da 1 milyon 400 bin TL'ye satılık konut
Konya'da 1 milyon 271 bin TL'ye satılık konut
Antalya'da 1 milyon 400 bin TL'ye satılık konut