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Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
04 Eylül 2024 14:16 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:11
Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak

Ev sahibi olmak isteyenler için son dakika açıklaması geldi. Konut başvuruları başladı. Müjdeyi devlet verdi. Devlet ilan sayfası üzerinden yayınlanan duyuruda 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satışı yapılacağı duyuruldu. Uygun fiyatlı konut satışı için şartlar da belirlendi. İşte 78 ilde yaşayan vatandaşlar için ucuz konut kampanyası.

 Devlet ilan sayfası ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için müjdeyi verdi. Yüksek konut fiyatları ve her geçen gün yükselen konut kredisi faizleri yüzünden ev alma hayallerini erteleyen vatandaşlara umut olacak haber geldi. 78 ilde evi olan olmayanlar için 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satışı yapılacak.

UCUZ KONUT MÜJDESİ DEVLETTEN GELDİ

Vatandaşların ev sahibi olması için devlet kollarını sıvadı. 78 ilde evi olan olmayan herkesin başvuru yapabileceği konut duyurusu yapıldı.

Devlet ilan sayfasında yayınlanan ilana göre, fiyatları 1.5 milyon liranın altında yüzlerce konut alıcısını bekliyor. 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 1. Resim

400-500 BİN TL'YE SATILIK KONUTLAR

İlanı inceleyen vatandaşlar 400 bin ve 500 bin TL'ye kadar olan satışa çıkan konutlara da rastladı.

Ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için devlet tarafından sunulan fırsatlar penceresinin bir kısmı şöyle;

Denizli'de 344 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 1. Resim

Kocaeli'de 400 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 2. Resim

Erzincan'da 427 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 3. Resim

 

 

 

Ankara'da 525 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 4. Resim

Bilecik'te 623 bin TL'ye satılık konut

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 5. Resim

Bursa'da 710 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 6. Resim

Eskişehir'de 743 bin TL'ye satılık konut

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 7. Resim 

Diyarbakır'da 750 bin TL'ye satılık konut

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 8. Resim

Ankara'da 800 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 9. Resim

Karabük'te 839 bin TL'ye satılık konut

 Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 10. Resim

Elazığ'da 850 bin TL'ye satılık konut

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 11. Resim

Balıkesir'de 900 bin TL'ye satılık konut

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 12. Resim

İstanbul'da 1 milyon 50 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 13. Resim

Balıkesir'de 1 milyon 100 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 14. Resim

Batman'da 1 milyon 109 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 15. Resim

Aksaray'da 1 milyon 200 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 16. Resim

Manisa'da 1 milyon 190 bin TL'ye satılık konut

 Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 17. Resim

Tekirdağ'da 1 milyon 160 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 19. Resim

Kayseri'de 1 milyon 500 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 20. Resim

Ardahan'da 1 milyon 20 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 21. Resim

İstanbul'da 1 milyon 310 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 22. Resim

Hatay'da 1 milyon 356 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 23. Resim

Nevşehir'de 1 milyon 300 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 24. Resim

Ankara'da 1 milyon 400 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 25. Resim

Konya'da 1 milyon 271 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 26. Resim

Antalya'da 1 milyon 400 bin TL'ye satılık konut 

Konut müjdesi devlet ilanından geldi! 78 ilde fiyatı 1.5 milyon lira altında yüzlerce konut satılacak - 27. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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