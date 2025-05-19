Konut piyasası hareketlendi! İşte en düşük konut kredisi veren banka!

Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş ve bankaların kredi politikalarındaki gevşeme, konut kredisi kullanımını teşvik ediyor. Özellikle yüksek kredi tutarlarıyla yapılan başvurularda artış gözlemleniyor. Ayrıca deprem korkusuyla artan konut satışları kredi faizlerinden de etkileniyor. Peki hangi bankadan ne kadara konut kredisi kullanılabiliyor?

2025 yılında konut kredisi kullanımında belirgin bir artış yaşanıyor. Bu artışın başlıca nedenleri arasında faiz oranlarındaki düşüş ve bankaların kredi politikalarındaki gevşeme bulunuyor. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen depremler sonrası oluşan deprem korkusu da konut sektöründe hareketliliğe neden oldu.

Bankalarda en düşük konut faiz oranı yüzde 2,59 seviyesinde en yüksek faiz oranı ise 5,9 seviyesinde seyrediyor.

Peki 5 yıl (60 ay) vadeli 4 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksit ve geri ödeme tutarı ne kadar tutuyor? İşte detaylar...



AKBANK

Faiz Oranı %3,29

Aylık Taksit 153 bin 628 TL

Toplam Ödeme 9.252.035 TL



HALKBANK

Faiz Oranı %2,59

Aylık Taksit 132 bin 080 TL

Toplam Ödeme 7.957.336 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı %2,89

Aylık Taksit 141 bin 143 TL

Toplam Ödeme 8.501.129 TL



QNB

Faiz Oranı %2,94

Aylık Taksit 142 bin 679 TL

Toplam Ödeme 8.592.065 TL



TEB

Faiz Oranı %3,5

Aylık Taksit 160 bin 354 TL

Toplam Ödeme 9.652.747 TL



HSBC

Faiz Oranı %5,99

Aylık Taksit 247 bin 134 TL

Toplam Ödeme 14.859.531 TL



4 MİLYON TL'NİN 10 YIL VADELİ KREDİ GERİ ÖDEMESİ

4 milyon TL'lik bir konut kredisinin 10 yıl vade ile geri ödeme tablosu ise şöyle:

AKBANK

Faiz Oranı %3,1

Aylık Taksit 127.263 TL

Toplam Ödeme 15.305.962 TL

HALKBANK

Faiz Oranı %2,59

Aylık Taksit 108.652 TL

Toplam Ödeme 13.070.757 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı %2,59

Aylık Taksit 108.652 TL

Toplam Ödeme 13.070.757 TL



QNB

Faiz Oranı %2,94

Aylık Taksit 121.349 TL

Toplam Ödeme 14.593.228 TL



TEB

Faiz Oranı %3,15

Aylık Taksit 129.124 TL

Toplam Ödeme 15.526.347 TL



HSBC

Faiz Oranı %5,99

Aylık Taksit 239.823 TL

Toplam Ödeme 28.810.225 TL