Konut piyasasında zam fırtınası! Uzmanlardan kritik '24 saat' detayı

Kasım 09, 2025 09:52
1
Konut piyasasında zam fırtınası! Uzmanlardan '24 saat' uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu 81 ili kapsayan 'Yüzyılın Konut Hamlesi' ile Türkiye tarihinin en geniş sosyal konut adımını atmaya hazırlanıyor. Yarın başlayacak başvurular öncesi inşaat malzemelerine peş peşe gelen zamlar fiyatları uçurdu! İşte uzmanların konuyla ilgili kritik yorumları ve duvar gibi yükselen inşaat maliyetlerinin son dakika detayları!

 

 

2

Konut piyasasında yaşanan hareketlilik, inşaat malzemelerine peş peşe gelen zamlarla gölgede kalıyor. Demirin tonu 30 bin lirayı aşarken, çimento ve beton fiyatlarında da sert artışlar yaşanıyor.

3

Müteahhitler “Keyfi zamlar sektörü çökertiyor” derken, girdi maliyetlerindeki yükselişlerin üretimi yavaşlatacağını ve yeni konut fiyatlarını artıracağını ifade ediyor. Zamların sosyal konut hamlesi öncesi yapılması da dikkat çekiyor.

4

Son aylarda konut piyasasında yaşanan canlanma ve devletin 500 bin konutluk sosyal konut projesi hazırlıkları, inşaat malzemelerine olan talebi artırdı.

Ancak bu süreçte döviz kurlarında ciddi bir hareketlilik yaşanmamasına, ham maddelerde kayda değer bir artış görülmemesine rağmen demir, çimento ve diğer temel inşaat malzemelerine peş peşe zamlar geldi.

5

MÜTEAHHİTLERDEN SERT TEPKİ

Sektör temsilcileri, son dönemdeki fiyat artışlarının ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağını savunuyor. Birçok müteahhit, fiyat yükselişlerinin “piyasa canlanır canlanmaz” ortaya çıkan yapay maliyet artışları olduğunu iddia ediyor. Demir, beton ve çimento gibi temel yapı malzemelerindeki zamlar, konut üretim maliyetlerini artırarak yeni konut fiyatlarına doğrudan yansıyor. Müteahhitler, bu artışların sektörde yavaşlamaya ve yeni proje ertelemelerine yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda “Döviz yerinde sayarken, üretim maliyetleri sabitken bir anda fiyatların artması normal değil. Bu sektöre zarar veriyor. Yeni proje yapmak zor hale geliyor. Üretim maliyetlerinin artması direkt son tüketiciye yansıyor” diyerek tepkilerini dile getirdi.

6

İnşaat sektörünün bel kemiği olan demir fiyatları, son günlerde tarihî seviyelere tırmandı. İstanbul’da bir ton ince demirin fiyatı 30 bin 700 TL’ye çıkarken, üretim merkezlerinden Karabük’te bile ton fiyatı 30 bin TL sınırına dayandı. Fiyatlardaki bu sert yükseliş, sektör genelinde şok etkisi oluşturdu. Uzmanlar, döviz kurlarında ya da enerji maliyetlerinde kayda değer bir artış olmamasına rağmen yaşanan bu zammın ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağını belirtiyor.

7

ÇİMENTODA DA DURUM BENZER

Demirdeki artışın etkisi kısa sürede diğer temel yapı malzemelerine de yansıdı. Çimento ve beton fiyatlarında da yükseliş trendi başladı. Müteahhitler, özellikle kamu projeleri ve kentsel dönüşüm alanlarındaki maliyetlerin bu zamlarla birlikte katlanacağını söylüyor. Artan girdi maliyetlerinin yeni konut fiyatlarını doğrudan etkilemesi, hem özel sektör projelerinde hem de sosyal konut üretiminde ciddi yavaşlamalar yaşanabileceği endişesini doğurdu.

