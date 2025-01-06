Konut satışları arttı! İstanbul, Ankara, İzmir: İşte il il satış rakamları

06 Ocak 2025 16:03 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 16:10

Türkiye genelinde 2024 yılında satılan gayrimenkul sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artış göstererek 3 milyon 65 bin 872'ye ulaştı. Tapu işlemlerinden elde edilen harç gelirleri ise yüzde 60 artarak 96 milyar 133 milyon lirayı aştı.

Türkiye genelinde 2024 yılında tapu dairelerinde gerçekleştirilen işlem sayısı 18 milyon 726 bin 979 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yıl olan 2023'teki 18 milyon 285 bin 900 işlem sayısına göre artış gösterdi. Geçen yıl tapuda yapılan işlemler arasında en dikkat çekici kategori, 3 milyon 65 bin 872 adetle gayrimenkul satışları oldu. Bu kategoride konut, iş yeri, arsa, tarla ve ticari taşınmazlar yer aldı.

DİĞER İŞLEM TÜRLERİ VE DAĞILIMI

Tapuda 2024 yılında yapılan işlemler arasında 1 milyon 354 bin 35 ipotek işlemi, 477 bin 974 intikal, 110 bin 238 düzeltme, 70 bin 719 kamulaştırma ve 55 bin 556 ayırma işlemi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, bağış, birleştirme, trampa, ölünceye kadar bakma akdi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi şerhi ve intifa hakkından feragat gibi diğer işlemler toplamda 13 milyonu aştı.

EN YOĞUN AY ARALIK OLDU

Geçen yıl tapu dairelerinde en yoğun işlem yapılan ay, 2 milyon 72 binle aralık oldu. Haziran ise 1 milyon 75 bin işlemle en düşük seviyelerden birini gördü.

TAPU HARCI GELİRLERİNDE YÜZDE 60 ARTIŞ

2024 yılında Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı, 2023 yılına göre yüzde 3,9 artarak 3 milyon 65 bin 872’ye yükseldi. Bu satışlardan elde edilen tapu harcı geliri 91 milyar 595 milyon lirayı aştı. Toplamda tüm işlemlerden elde edilen tapu harcı geliri ise yüzde 60 artarak 96 milyar 133 milyon lirayı geçti. En yüksek tapu harcı geliri aralık ayında 16 milyar 13 milyon lira ile elde edilirken, ocak ayında bu rakam 5 milyar 199 milyon lirada kaldı.

YILLARA GÖRE GAYRİMENKUL SATIŞLARI

Geçmiş yıllardaki gayrimenkul satışları şu şekilde sıralandı:

2023: 2 milyon 949 bin 437

2022: 3 milyon 234 bin 200

2021: 3 milyon 20 bin 225

2020: 2 milyon 754 bin 550

İSTANBUL İLK SIRADA YER ALDI

2024 yılında en çok gayrimenkul satılan şehir 357 bin 873 satışla İstanbul oldu. İstanbul’u 209 bin 244 satışla Ankara ve 144 bin 183 satışla İzmir takip etti. Tapu işlemlerinden elde edilen gelirde de İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki tapu harcı geliri 27,5 milyar lirayı aşarken, Ankara’da 9,8 milyar lira, İzmir’de ise 6,5 milyar lira olarak kaydedildi.