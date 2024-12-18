Konut satışları arttı! Satış sayısının en fazla olduğu il belli oldu

18 Aralık 2024 10:20 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:31

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Konut Satış İstatistikleri verilerine göre, Kasım ayında Türkiye'de konut satışları yıllık bazda yüzde 63,6 artışla 153 bin 14'e ulaştı. Özellikle ipotekli satışlarda yüzde 316'lık dikkat çekici bir yükseliş yaşanırken, yabancıya yapılan konut satışlarındaki düşüş devam etti. Geçen ay yabancılara toplamda 2 bin 151 konut satıldı.

Türkiye​ İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları​ Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 oranında yükselerek 153 bin 14 oldu. Konut satış sayısının en fazla yaandığı iller sırasıyla 26 bin 320 ile İstanbul, 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkari olarak kaydedildi. Konut satışları ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında artarak 1 milyon 265 bin 388 olarak gerçekleşti. Ekim ayında konut satışları yıllık yüzde 76 artışla 165 bin adet olarak gerçekleşmişti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI KASIMDA ARTTI

İpotekli konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 315,7 oranında artarak 21 bin 804 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 oranında azalarak 135 bin 209 oldu. Kasım ayında 5 bin 213; ocak-kasım döneminde ise 32 bin 82 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

EN FAZLA KONUT SATIŞI RUS VATANDAŞLARINA YAPILDI

Yabancılara Kasım ayında 2 bin 151 konut satışı yapıldı. Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 oranında azalarak 2 bin 151'e geriledi. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 780 ile İstanbul, 752 ile Antalya ve 191 ile Mersin oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Kasım ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 421 ile Rusya Federasyonu, 200 ile İran ve 160 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.